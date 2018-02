Debat: Timeplanen er udtryk for ”storbyfascisme”

Der er mange i Solbjerg og omegn, der stiller sig selv dette spørgsmål. Vi har nu i avisen kunnet læse, hvordan byråd og borgmestre i Skanderborg og Odder stiller sig på borgernes side og afviser den planlagte jernbanelinje fra Hovedgård til Hasselager.

Timeplanen er rent tankespind og udtryk for, hvad jeg vil betegne som ”storbyfascisme”. Timeplanen er rent tankespind og udtryk for, hvad jeg vil betegne som ”storbyfascisme”.

Vi kunne så håbe, at borgmester og byråd i Aarhus kunne nå til den samme holdning på trods af, at byrådsflertallet derved går imod sine partifæller på Christiansborg. Linjeføringen gennem Aarhus Kommune giver langt de største gener for borgerne, og på den baggrund kunne vi vel forvente opbakning mod den planlagte vandalisme af byområde og landskab med det ene formål at spare seks minutters rejsetid til en pris af 3,5-3,9 mia. kr.

Timeplanen er rent tankespind og udtryk for, hvad jeg vil betegne som ”storbyfascisme”. Hvorfor mener man, at det kun er de fire største byer, der har behov for effektiv transport, siden man med et pennestrøg fjerner Skanderborg og Vejle fra banens hovedstrækninger?

Den megen tale om et sammenhængende Danmark er da i fuldkommen modstrid med de planer, der her er lagt på bordet.

Det er en ”ommer”, så kunne borgmester og byråd i Aarhus ikke lade fornuften sejre og støtte borgerne, ligesom nabokommunerne har gjort?