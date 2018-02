De seneste uger har flere beboere opfordret Aarhus Byråd til at droppe planerne om et hellested for udsatte i Åparken. Et hellested er et fysisk sted, som hjemløse og kommune indretter og driver sammen. Der er mulighed for tag over hovedet, for at sidde ned, for at komme på toilet, og man kan lade telefonen op. Der kommer besøg af gademedarbejdere og sygeplejersker. Man kan ikke sove der, men tage en pause fra den stress, der er forbundet med hjemløshed.

De hjemløse er her nemlig alligevel – også selv om de ikke har nogen steder, de må bruge og være. De hjemløse er her nemlig alligevel – også selv om de ikke har nogen steder, de må bruge og være.

Beboerne i området er nervøse. Nervøse for, at området bliver utrygt. Nervøse for, at friværdien falder. Og der sammenlignes med dengang, da situationen på Klostertorv (hvor der bl.a. både er døgnvarmestue og stofindtagelsesrum) var værst. Jeg synes alligevel, at det er en god idé at bygge et hellested i Åparken.

Hele tanken med at have en række hellesteder, som brugerne selv er med til at indrette og udpege placeringen af, er at skabe mere tryghed. De hjemløse er her nemlig alligevel – også selv om de ikke har nogen steder, de må bruge og være. Og er der ikke flere steder, de kan bruge, samler de sig bare på et eller ganske få steder.

Aarhus er en by med for stor ulighed og for megen social nød. En af ulemperne ved det er, at vi også er nødt til at deles om, at byrummet også er for mennesker, der drikker for meget og ikke har et sted at bo. Hvis alle skal være på Klostertorv, er denne del af midtbyen alt for utryg, og det er for svært at hjælpe de hjemløse. Derfor synes jeg også, at det er en god idé med et hellested ved rådhuset, i Sydhavnen og på Godsbanen.

Jeg synes selvfølgelig også, at det er en god idé med både høring, dialog og en samlet plan for alle de kommende hellesteder. Og ja – selvfølgelig skal vi først og fremmest hjælpe, forebygge og undgå hjemløshed. Men virkeligheden både i dag og i morgen er, at vi er nødt til at skabe nogle mere trygge byrum både for udsatte og alle os andre.