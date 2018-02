Flere steder på Jorden bliver der bygget mure for at holde folk ude, her er Trumps mur til Mexico selvfølgelig et godt eksempel. En mur, der skal holde mexicanske immigranter ude af USA og sikre, at kun de dygtige og ressourcestærke immigranter kommer ind. Dette er en fysisk mur, men ser vi på Socialdemokratiets nye udspil, ser vi også en mur.

En mur, som ikke er fysisk, men som også skal sikre, at vi kun får dem ind i landet, som vi selv ønsker. Muren skal sikre, at flygtninge og asylsøgere ikke selv kan vælge Danmark, som de kan i dag, hvis de kæmper sig op gennem hele Europa til modtagecentret i Nordsjælland og vælger at søge asyl. Men står det til Mette F. og co., skal disse mennesker flyves tilbage til Nordafrika, til et modtagecenter, som så skal sende dem videre til en ”human” FN-flygtningelejr. Her vil de så være, indtil et FN-land tager stilling til, om de ønsker dem i deres land.

At kalde det humant er en joke

Jeg tænker, at næsten alle danskere har set billeder af disse ”humane” FN-flygtningelejre, og jeg tror også, at de fleste danskere vil give mig ret i, at det er en stor joke at kalde disse lejre for humane.

Vi skal huske på, at de, som kommer til Danmark, ikke kommer for at udnytte vores system. Men de kommer, fordi de kan se en ordentlig og værdig fremtid i Danmark. De har valgt Danmark, og det bør vi faktisk være stolte af.

Vi kan bygge mure, bevogte grænser og sende så mange tilbage, som vi vil, men mennesker vil altid finde en vej udenom, hvis de er desperate nok. Og det er de. Jeg ser derfor ikke den store forskel på Trumps mur og Socialdemokratiets udspil. De har begge til formål at holde immigranter væk.

Så ønsker vi virkelig, at Danmark skal sammenlignes med Trump?

Det ønsker jeg personligt ikke. Så lad os nu tage imod disse mennesker med åbne arme og med en positiv indstilling om at give dem en værdig fremtid i Danmark.