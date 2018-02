Debat: Tidlig indsats er nøglen til et Aarhus i balance

I sin nytårstale pegede statsministeren på et rigtigt problem: at der er alt for store forskelle på livskvaliteten i de udsatte boligområder sammenlignet med resten af vores samfund. Men hans recept – mere nedrivning – er alt for simpel. Udfordringen med såkaldte ghettoområder er en kompliceret problemstilling, og der findes ingen enkle snuptagsløsninger.

I Aarhus har vi sat målrettet ind imod en skæv beboersammensætning og de spor af parallelsamfund i udsatte boligområder, som Aarhus oplever i lighed med andre byer.

Nedrivning af blokke, nye veje, kommunale arbejdspladser og private investeringer er ved at blive en del af den nye fortælling om Gellerup, men vi er langt fra i mål.

Det kræver et stærkt, koordineret og fælles ryk fra borgere, kommune, boligforeninger, erhvervsliv, staten samt politiet og andre myndigheder at flytte udviklingen i de udsatte boligområder og dermed skabe et Aarhus i social balance.

Den sociale arv

For os er en af de væsentligste udfordringer, at børnene i de udsatte boligområder har alt for dårlige chancer for at bryde den sociale arv og klare sig bedre end deres forældre.

I dag samarbejder sundhedspleje, dagtilbud, skoler, fritidspædagogiske tilbud, foreningslivet og boligsociale indsatser om at give børn og familier de bedste forudsætninger for at klare opgaven. Men det er ikke nok. Eksempelvis har kun 2 pct. af børn med dansk som andetsprog et alderssvarende dansk som treårige.

En del af problemet er, at mange tosprogede børn – særligt dem fra udsatte boligområder – begynder sent i dagtilbud og kommer sprogligt bagefter deres jævnaldrende allerede fra start. Vi ønsker derfor, at lovgivningen understøtter en automatisk opskrivning af børn i vuggestue eller dagpleje, hvis forældrene ikke selv har gjort det, med henblik på opstart fra barnet er fyldt et år.

Med flere gode år i vuggestue og børnehave vil især børn af tosprogede forældre begynde i skole med et mere alderssvarende dansk – klar til at lære fagene og alle de nye kammerater at kende – og med bedre muligheder for at opbygge gode sociale kompetencer, undgå social isolation og indgå som en integreret del af samfundet i den sidste ende.

Grænse værd at overveje

Sprogscreening for toårige og intensiveret sprogundervisning er også redskaber, som regeringen bør afsætte flere ressourcer til. Vi skal som samfund forsøge at hjælpe børn med manglende danskkundskaber så tidligt som muligt – og det kan ske ved en endnu tidligere sprogscreening.

I samme åndedrag bør regeringen trykprøve mulighederne for at regulere offentlige tilskud til privat- og friskoler. Det kunne overvejes, om ikke man bør have en grænse for andelen af børn uden et alderssvarende dansk på 20 pct. på privat- og friskolerne, på samme måde som flere kommuner har indført på folkeskoler.

Med flere gode år i vuggestue og børnehave vil især børn af tosprogede forældre begynde i skole med et mere alderssvarende dansk – klar til at lære fagene og alle de nye kammerater at kende. Med flere gode år i vuggestue og børnehave vil især børn af tosprogede forældre begynde i skole med et mere alderssvarende dansk – klar til at lære fagene og alle de nye kammerater at kende.

Vi ønsker også at knytte koordineringen mellem sundhedspleje, dagtilbud og sociale indsatser tættere sammen. Begrundelsen er, at ulighed langt fra kun handler om indkomst eller uddannelse, men også om sundhed – og det gælder særligt for sårbare og udsatte familier.

Derudover bør der tilknyttes faste socialrådgivere på folkeskoler og privatskoler med sociale udfordringer. Det skal styrke forældresamarbejdet, forebygge kriminelle løbebaner, værne mod social kontrol og understøtte børnenes muligheder for læring. Vi mener, at regeringen skal afsætte midler til denne udvidede opsøgende social- og sundhedsfaglige indsats. Herudover skal friskolelovgivningen ændres, så kommunen kan stille krav om socialrådgivere på privatskoler med sociale udfordringer.

Men vi tror ikke på, at vi kan løse denne opgave hver for sig. Det kræver som nævnt bred opbakning fra borgere, offentlige og private parter. Derfor indgår de nævnte initiativer også i det indspil til den nationale handleplan, som borgmesteren har sendt til regeringen.

Kun gennem et stærkt fællesskab, en målrettet indsats og et bredt spektrum af initiativer kan vi få drejet udviklingen endegyldigt i en positiv retning.