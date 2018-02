Som det ser ud nu – også med forsvarsforliget, der blev indgået i forrige uge – er Danmark milevidt fra at opfylde Natos krav om at bruge 2 pct. af Danmarks bnp på forsvaret, selvom det danske forsvar og dets deltagelse i Nato ikke har været mere relevant i mange år.

I 2014 under et Nato-topmøde i Wales lovede den daværende statsminister, Helle Thorning-Schmidt, at Danmark vil opfylde kravene om at bruge 2 pct. af landets bnp på forsvaret. Det samme lovede vores nuværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, på et Nato-topmøde i Warszawa i 2016.

Ingen af gangene har det været særligt sandfærdigt, hvad Danmark har givet udtryk for. Mens USA betaler for størstedelen af gildet i Nato, hvor landet bruger 3,3 pct. af dets enorme bnp på forsvaret, bruger Danmark kun omkring 1 pct. Det er alt for skidt.

Tilbage i 2003 skulle Danmark have et forsvarsbudget, der gjorde det muligt for Danmark at deltage i internationale aktioner i Mellemøsten, men i dag er ”fjenden” kommet tættere på – Putin og Rusland er kun på den anden side af Østersøen. Og der skal mere end nogle underfinansierede F-35-kampfly og en økonomisk saltvandsindsprøjtning til det danske militær for at vise Putin, at både Danmark og Nato ikke er til at spøge med.

Putin har aldrig forsøgt at overholde både Minsk 1 og 2-aftalerne. Det ses tydeligt, ved at Rusland aggressivt gik ind Ukraine og annekterede Krim. Derudover er der også adskillige eksempler på, at Rusland har forsøgt at påvirke demokratiske valg i Vesten. Og hvad har Vestens svar været ud over fordømmelse? Intet.

Hvad er Natos musketered værd, hvis vi ikke kan opfylde den? Derfor vil vi gerne sende en opfordring til vores forsvarsminister.

Kære Claus Hjort, forsvarsforliget er ikke nok.