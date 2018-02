Debat: Sammenblanding af nul fejl-begreber

Med interesse læste jeg indlægget om nul fejl-kulturen (JP 5/2), der skal udfases i den offentlige sektor.

Jeg er enig i indlæggets præmisser – at medarbejderes og lederes kompetencer og detailindsigt skal nyttiggøres – inddrages – i det daglige arbejdsliv og udviklingen af dette.

Til gengæld er jeg ikke enig i nul fejl-kulturen i den offentlige sektor, som i den nuværende form er en stor misforståelse, der bremser udvikling gennem styring og kontrol i stedet for at fremme den.

Inddragelse af medarbejdere og ledere er praktiseret i erhvervslivet gennem de sidste 50 år og er baseret på den opfattelse, at detailviden om det daglige arbejdsliv ligger hos medarbejderne.

Den viden er vigtig at få frem i lyset, så der kan skabes et bedre arbejdsliv og dermed en bedre løsning af opgaverne.

Opgaven er at organisere nyttiggørelsen af denne vigtige videnressource og forstå, at opmærksomhed på fejl er kilden til at skabe de nødvendige og løbende forbedringer.

At påpege en fejl og/eller en uhensigtsmæssighed skal medføre opmærksomhed og ros fra ledelsen for at skabe netop det, der ønskes – en bedre samarbejdskultur, og som kilden, der fremmer organisationens initiativer, styrke og evne til at løse sine opgaver bedre.

Nul fejl betragtet på denne måde er hjørnestenen i udviklingsprojekter og blev bl.a. beskrevet af Shigeo Shingo i bogen ”Zero Quality Control” fra 1986.

Quality betyder her respekt for arbejdets udførelse, så betingelserne for at kunne løse sine opgaver er opfyldt, så opgaverne kan løses fagligt og rigtigt.

Control betyder styring, altså ledelse, der fremmer resultater og begrænser uhensigtsmæssigheder ved at skabe opmærksomhed på fejl, når man møder dem.

Ledelsen tager medarbejdernes idéer og forbedringsforslag alvorligt.

Gennem en periode på ca. 20 år har jeg haft fornøjelsen af at samarbejde med op mod 100 danske erhvervsvirksomheder om etablering af nul fejl-aktiviteter i den daglige drift.

Det har glædet mig, at organiseringen af nul fejl-indførslen er blevet betragtet som indgangen til bedre resultater, flere smil på læben og en fornyet gensidig respekt og entusiasme i det daglige arbejdsliv på tværs af hele organisationen.