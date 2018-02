Debat: Kongsvang Trafikterminal

Jeg har nu med stor fornøjelse i den seneste halvanden måned næsten dagligt benyttet letbanen mellem Aarhus H og Skolebakken, og jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg kan bruge letbanen hele vejen hjemmefra – nærmere betegnet fra Kongsvang Station.

Lige nu tager jeg bus fra min bopæl til Aarhus H, hvor jeg stiger om til letbanen. Og her må man desværre sige, at omstigningsforholdene ved banegården mellem bus og letbane er markant dårligere – længere og mere besværlige – end mellem to busser. Jeg er bange for, at dette kan skade letbanens popularitet, hvilket er en stor skam.

Jeg vil derfor varmt anbefale Midttrafik, Aarhus Letbane og Aarhus Kommune, og hvem der i øvrigt har indflydelse herpå, at der skabes knudepunkter med gode omstigningsforhold mellem letbanen og busserne. Her er krydset Nordre Ringgade/Randersvej/Nørrebrogade et godt eksempel, selv om det sagtens kan tage flere minutter at skifte fra den ene transportform til den anden på grund af den langsommelige lysregulering.

Alle letbanetog, der kører forbi Kongsvang Station, skal standse ved stationen.

En anden meget oplagt mulighed for at skifte fra bus til letbane – eller omvendt – finder vi ved Kongsvang Station. Med små midler vil der her kunne etableres en enestående mulighed for, at f.eks. buspassagerer, der kommer sydfra ad Skanderborgvej, med få skridt kan skifte til letbanen og derved være inde i Aarhus’ midtby på ganske få minutter. Kongsvang Trafikterminal vil være en realitet!

Dette positive scenarie kan opfyldes, hvis følgende to forhold bliver bragt i orden: Alle letbanetog, der kører forbi Kongsvang Station, skal standse ved stationen – jeg ved, at der desværre er kræfter, der ønsker, at kun hvert andet tog skal stoppe på Kongsvang Station. Og så skal der etableres en trappe fra Skanderborgvej og ned til perronen. Trappeprojektet er kendt hos Aarhus Kommune, men er endnu ikke blevet til noget, hvilket er ærgerligt, da det vil være til stor gavn for både lokale beboere og for de passagerer, der ønsker at skifte mellem de to transportformer på Kongsvang Station.

Jeg håber, at de indflydelsesrige kræfter kan se perspektivet i de to – i det store perspektiv – ganske små foranstaltninger og dermed være med til at gøre letbanen til den succes, den helt klart fortjener at blive.