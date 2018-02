Debat: Den rigtige form for indsamling?

Så blev Danmark igen hypnotiseret. Landsindsamling lørdag den 3. februar med en fem timer lang udsendelse, som handlede om at få danskerne til at give bidrag til de fattige børn. DR’s opgave var at få danskerne til at bidrage med så meget som muligt. Det lykkedes i høj grad. Tv-værterne var klædt på, og gang på gang fortalte og viste de rørende om de dårlige forhold, børnene lever under.

I callcenteret sad mange kendisser, som snakkede med folk, der ringede ind for at give bidrag – her kom også flere rørende fortællinger om, hvordan de ville bidrage.

Et mere afslappet indslag med statsministeren, som lappede cykel og kørte Signe Molde hjem.

En seer vandt en gavepakke med varer. Rejser, ophold og meget mere til 400.000 kr.

Her kunne 2.666 børn være blevet reddet (150 kr.). Ligesom flere udloddede biler også kunne være brugt til nødhjælpsarbejde.

Underholdning: Det var lidt specielt med underholdning sådan en aften, men tv-værterne fik det sagt lidt underforstået. Du må godt nyde det, når du har givet et bidrag.

Der manglede indslag om tidligere indsamlingers resultater ude i verden, hvor man kunne fortælle og vise, hvordan disse har gjort en forskel. Totalt med tidligere indsamlinger nåede man 1 mia. kr.

Det blev en lang aften med gentagelser med flere gribende beretninger og om at give bidrag (så ikke hele udsendelsen).

Er det den rigtige form for indsamling? I hele udsendelsen signaleres der til vore følelser, og vi skal have dårlig samvittighed, det gælder både børn og voksne.

Det skal pointeres, at der hersker forfærdelige forhold rundt i verden.

Det indsamlede beløb går nu til 12 organisationer, som hver især har en administration, som også har sine omkostninger.