En rundspørge lavet af Sex og Samfund viser, at de danske lærerstuderende ikke gennemfører kurset ”Sundhed- og seksualundervisning og familiekundskab”. Kurset er netop frivilligt og ikke obligatorisk, og når seksualundervisningen ikke bliver prioriteret på læreruddannelserne, bliver den det heller ikke i folkeskolerne.

Det er et kæmpe samfundsproblem, at seksualundervisningen ikke bliver tilstrækkelig prioriteret på læreruddannelserne og folkeskolerne. Seksualundervisningen har desværre ikke fulgt med udviklingen, og den favner ikke bredt nok.

Det vidner blandt andet MeToo-kampagnen og delingen af videoer med seksuelt indhold blandt vores børn og unge om. Seksualundervisningen er nødt til at blive opprioriteret, og der skal mobiliseres flere midler til at opnå dette.

I DSU Aarhus har vi udformet konkrete forslag, der betyder, at seksualundervisningen i udskolingen skal skemalægges i Aarhus Kommune, så der sikres kvalificeret undervisning og forberedelse til lærerne, og at den allerede eksisterende ordning med Sex og Samfund og den dertilhørende ung-til-yngre-undervisning skal udvides, så alle udskolingsklasserne mindst én gang får ung-til-yngre-undervisning.

Vores forslag kom med til budgetforhandlingerne for 2018 i Aarhus Byråd, men blev desværre ikke en del af det endelige budget.

Det er en skam.

Evalueringer fra Sex og Samfund viser nemlig, at de danske folkeskoleelever synes, at seksualundervisningen giver et større udbytte, når undervisningen bliver foretaget af en ung fagperson.

Eleverne kan bedre identificere sig med en ung fagperson end med en folkeskolelærer, og ydermere er den unge fagperson i stand til at håndtere svære emner med udgangspunkt i den enkelte elev såsom seksualitet, identitetsdannelse, trivsel, sociale medier og grænser.

Vores tiltag er nødvendige, fordi de vil sikre, at seksualundervisningen følger med den samfundsmæssige udvikling. Det vil skabe reelle forandringer.

Vi håber på, at partierne i byrådet kraftigt vil genoverveje vores forslag og implementere dem til næste budgetforlig. Virkeligheden viser, at der er brug for en bedre seksualundervisning, som skal udvikles og tilpasses samfundet i dag.

Vi vil kraftigt opfordre alle partierne i byrådet til at tage et politisk ansvar, som er en nødvendighed for at skabe en bedre trivsel blandt vores børn og unge.