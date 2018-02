Flyt Aarhus H til den vestlige del af byen: Aarhus bygger jo alligevel letbane

Politikere har siddet ved deres skriveborde og besluttet, at vi skal have hurtigere tog i Danmark. God idé til glæde for os alle. Men at målet skal være nøjagtig en time fra København til Odense, fra Odense til Aarhus osv., er ren teori, en fiks idé. En time og fem minutter eller 55 minutter er jo lige så godt. Brugerne af toget har ingen glæde af, at samfundet for ca. fem minutters skyld skal køre over en ny og dyr bro over Vejle Fjord og efterlade Vejle uden for linjen. Det samme gælder den planlagte omlægning af strækningen fra Horsens til Aarhus, hvor man så vil efterlade Skanderborg i skammekrogen.

Den mest effektive forkortelse af banelinjen op gennem Jylland vil være at flytte Aarhus Hovedbanegård fra midtbyen til et sted i byens vestlige udkant, som naturligt ligger på den eksisterende banestrækning. Aarhus bliver jo ikke af den grund skubbet bort fra banelinjen, for i Aarhus bygger man jo letbane. En helt naturlig forbindelse fra den tænkte nye banegård ind til den gamle kan ovenikøbet uden særlige omkostninger etableres i banegraven. Og det kan gå hurtigt. Det er nok kun en mindre del af passagererne til Aarhus, der skal ind til midtbyen, og hvis man så foruden letbaneforbindelsen sørger for tilstrækkelige parkeringspladser ved den nye banegård, vil mange trafikproblemer inde i Aarhus være løst ved samme lejlighed.

