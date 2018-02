60-70 arrangementer om året ved Mindeparken: Ingen af dem når Classic Race til sokkeholderne i gener

Fra at være et arrangement, der skulle finde sted hvert andet år med ældre racerbiler, til nu, hvor løbet finder sted hvert år med deltagelse af også Formel 1-biler og et stigende antal besøgende, synes løbet at være en succes set fra arrangørernes side.

Ulemperne for beboerne og borgerne i Aarhus er steget i takt med løbets omfang.

Hvis jeg havde en fabrik, hvor jeg udsatte medarbejderne for en sådan støj, ville myndighederne omgående lukke fabrikken.

Hvad består ulemperne i?

Sundhedsskadelig støj.

Der er målt over 130 decibel. WHO påpeger, at børn kan pådrage sig varige høreskader ved støj over 120 decibel. På en arbejdsplads må støjen være ca. 84 decibel. For hver tre decibel fordobles støjen. Det vil sige, at støjen er fordoblet 15 gange over det tilladte niveau.

Hvis jeg havde en fabrik, hvor jeg udsatte medarbejderne for en sådan støj, ville myndighederne omgående lukke fabrikken, og jeg ville få en meget stor bøde, hvis ikke fængselsstraf, for at handle groft uforsvarligt.

Hvorfor tillader myndighederne, at Classic Race overskrider grænserne?

En anden ulempe er trafikken.

Oddervej er en af de store indfaldsveje til Aarhus. Mellem 13.000 og 17.000 biler bruger vejen hver dag. I ca. 14 dage skal alle disse biler finde alternative ruter, og det medfører betydelige forsinkelser, fordi dele af Oddervej og Strandvejen er spærret for trafik. Midttrafik er nødt til at omlægge otte buslinjer, hvilket ifølge Midttrafik medfører længere rejsetid.

Som beboer og daglig bruger af området opleves betydelige ulemper i hverdagen. Det er besværligt at komme ud og ind af området og på nogle tidspunkter umuligt. Der er arbejdsstøj fra før kl. 06 om morgenen og til langt ud på aftenen. I området ved Mindeparken afholdes mellem 60-70 andre arrangementer årligt. DHL-stafet, cykelløb, børns motionsdag m.m. Ingen af alle disse arrangementer når Classic Race til sokkeholderne i gener.

Classic Race har tilladelse til at afholde løbet via en dispensation, der er blevet forlænget flere gange, senest fra 2017-2022. Det har medført, at man ikke behøver at opfylde normale regler for området. Spørgsmålet er, om det ikke har karakter af en permanent tilladelse, når man giver tilladelse over så mange år. I givet fald bør normale regler tages i brug. Det vil sige VVM-vurdering, nabohøring m.m.

Nu må det være på tide, at Aarhus Kommune begynder at tage hensyn til alle de mennesker, der bruger området dagligt. Classic Race skal og kan flyttes til et andet sted, hvor det ikke generer tusindvis af mennesker, og hvor de, der gerne vil til bilrace, kan gøre det med god samvittighed.