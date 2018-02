Aarhus Ø er tom, kold og blæsende: Kan vi ikke begrænse skaderne i Aarhus til dette eksperiment?

Aarhus ligger smukt. Indtil for få år siden var indkørslen til Aarhus ad Randersvej betagende. Først det store blik over vandet til Mols afsluttende med det snævre mod havnen. Nu er det blik blokeret af to bygninger: Navitas og Bestseller, som mere meningsfyldt kunne have ligget ved indkørslen til byen, hvor de store firmaer og undervisningsinstitutioner ligger. Og bedre blev det ikke af, at højden voldsomt overskred alle byggelinjer. De mange klager blev affærdiget. De to bygninger, opført af anerkendte arkitekter, må betegnes som noget så fremmedartet i Danmark som ”magtarkitektur”.

Vi havde en perlerække af socialdemokratiske borgmestre, som passede på byen, uden at nogen effektivitet gik tabt. Den konservative rådmand Olaf P. Christensens inderligt ønskede gennemfartsvej fra åen (hvor Bernhardt Jensen nu står med cyklen) gennem latinerkvarteret blev aldrig gennemført. Det første skred kom med Bruuns Galleri, hvor der blev fiflet med opstalten – før computertid, så der måtte klippes og klistres. Højden blev uretmæssigt øget med fire etager, og bygningen kåret af Politiken som årets ”øjebæ”. Da Nicolai Wammen stillede op til det borgmestervalg, han vandt, spurgte jeg ind til de famøse fire etager, men skulle de tages af, måtte byen betale. Det forstod jeg ikke, men jeg blev forsikret om, at fremadrettet ville dette aldrig gentage sig. Desværre fik han ikke ret.

Vi er kun ved begyndelsen. Flere højhuse i centrum er planlagt.

Ret kort tid efter at Comwell-hotellet var bygget, havde vi besøg af nogle kolleger fra København. Da vi kørte forbi bygningen, så de måbende på den og spurgte, om man virkelig måtte det i Aarhus. Ja, kunne vi svare, og har man penge, kan man endda sætte en toetagers penthouselejlighed ovenpå, så ens udsigt altid vil være fri. Nu planlægges en udvidelse af hotellet.

Men vi er kun ved begyndelsen. Flere højhuse i centrum er planlagt. Et blik på nettet er alarmerende. Ved politistationen tænkes et hus på 16 etager bygget (Arkitema Architects). Hvordan det i praksis skal kunne lade sig gøre, står hen i det uvisse. Vi læser hver dag om trafiktrængsel i den indre by.

Aarhus har en meget lille bykerne, fordi byen indtil bygningen af havnen var en meget lille by fuldstændig overhalet af Horsens og Randers. I Pontoppidans danske atlas kan vi læse, at Aarhus i 1763 havde 2.607 indbyggere. Kobberstik viser de to uforholdsmæssigt store kirker: Vor Frue Kirke og Aarhus Domkirke.

100 år senere var der fuld damp på. Havnen blev bygget, og jernbanen kom. Der kom et nyt borgerskab med magt og indsigt. Domkirken blev frilagt, og de store torve Store Torv og Lille Torv fik deres endelige form. Bispetorv blev anlagt i 1921, hvor der havde været en kirkegård. I 1909 blev Ingerslevs Boulevard anlagt, og Sankt Lukas Kirke indviet i 1926. I nyere tid kan vi takke Thorkild Simonsen for Musikhuset med det store åbne anlæg.

Nu er ”fortætning” mantraet. Inspirationen synes at være den moderne engelske storby – ikke min kop te. Heldigvis siger stadig flere fra, som det fremgår af JP Aarhus 20/1 og af læserbreve. Måske kan vi slippe for det højhus på Europaplads, som har været taget af bordet, men stadig truer (JP Aarhus 3/2). Så kan vi bevare det frie udblik over den gamle åhavn.

Aarhus Ø er tom, kold og blæsende, som arkitekt Jan Gehl så rammende udtrykker det (JP Aarhus 26/12 2017). Kan vi ikke begrænse skaderne til dette eksperiment?