Debat: Seks forbehold til glansbilledet

Kære Troels, Karsten og Claus.

Tak for den flotte skåltale i kronikken i JP 29/1 (”Danmark er klar til disruption”, af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), Karsten Dybvad, adm. direktør i Dansk Industri, og Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal, red.).

Jeg er enig med jer i, at den danske arbejdsmarkedsmodel stadig er duelig og i øvrigt stadigvæk garant for, at vi har et af verdens mest velfungerende velfærdssamfund. Vi har en veluddannet arbejdsstyrke med god fod på den teknologiske udvikling. Det gælder på arbejdsmarkedet, hvor danske LO-lønmodtagere er både effektive og flittige, og det gælder i forbrugersamfundet, hvor danskerne er de suverænt mest digitaliserede i forhold til e-handel og elektronisk betaling.

Jeg har dog et par bekymringer i forhold til disruptiondebatten, som skal med til jeres glansbillede:

1. Vi har 10-15 pct. af en ungdomsårgang, som ikke får en ungdomsuddannelse af mange forskellige årsager. Vi taber for mange på gulvet til stor skade for dem selv og til økonomisk ulempe for samfundet. Vi skal have en skarp strategi for at inkludere disse unge på arbejdsmarkedet.

2. Vi mangler lærepladser og elevpladser. Efter endt ungdomsuddannelse er det alt for svært at få en elevplads – også hvis man er villig til at flytte efter det. Ved dette års begyndelse er der indført et kvotesystem for antal elevpladser på arbejdspladserne, men der er bred enighed om, at det hverken dækker det aktuelle eller de fremtidige behov. Arbejdsgiverne skal løfte mere, end de gør, for at vi kan dække behovet for lære- og elevpladser.

3. Det er kun ca. 11-15 pct. af vores medlemmer i HK, som tager relevant efteruddannelse i løbet af et kalenderår. I disruptionens hellige navn bør tallet være 50 pct. Her har både arbejdsgivere og lønmodtagere et fælles ansvar, som ikke indfries i øjeblikket. I HK hører vi fra medlemmerne, at de ikke kan få fri, at de ikke kan få råd i privatøkonomien, at de ikke har kolleger, som kan dække ind i forhold til deres arbejdsopgaver osv. Humlen er, at der på arbejdspladsen skal være reel vilje til efteruddannelse.

4. Vi skal sikre os, at vi kan tage hånd om de langtidsledige. Vi har stadigvæk tusinder af lønmodtagere, som falder ud af dagpengesystemet. Det er en grundlæggende revne i flexicurity, som vi ikke har taget hånd om.

5. Vi har brug for en holdningsændring på det danske arbejdsmarked i forhold til sygdom, herunder arbejdspladsbetinget stress. Vi oplever helt udpræget hos de private arbejdsgivere, at man opsiger ved første givne lejlighed, når en medarbejder er sygemeldt. Sygdom er forbundet med frygt og tabu, fordi ens ansættelse er i fare, så snart man fejler andet end almindelig forkølelse. Vi har brug for massiv oplysning om f.eks. stress, som på årsbasis koster det danske samfund op mod 14 mia. kr. I HK vil vi meget gerne være med til at dæmme op for de nævnte problemer. Vi arbejder allerede meget seriøst med uddannelsesspørgsmål og oplysning omkring stress.

6. I den danske arbejdsmarkedsmodel er der en kæmpefejl, som kaldes 50 pct.-reglen. Den betyder, at HK-medlemmer ikke automatisk har overenskomst, når øvrige faggrupper får det. Det er et levn fra fortiden og ikke mindst meget kønspolitisk skævt, eftersom det typisk er kvindearbejdspladser, der er ramt af det. Karsten og Claus, den regel skal bare afskaffes. Gerne ved de næstkommende overenskomstforhandlinger. Så kan vi alle sammen være lige stolte af den danske arbejdsmarkedsmodel.