Debat: Vor opløsningstids svøbe

Som tidligere ryger synes jeg ikke, at andres idéer bør sætte dagsordenen for rygere, eller hvor mange der bør ryge. Et forbud af enhver art er et overgreb på folks rettigheder og dybt uanstændigt.

At der f.eks. er rygeforbud på hospitaler og skoler og andre offentlige steder er så vidt i orden, men at forbyde folk at ryge i det frie rum i deres pauser er ikke i orden. Hvad bliver det næste? Et påbud til offentligt ansatte om, at de kun må spise sund mad og cykle på arbejde, for at visse fanatikere kan få opfyldt deres ønsker.

Forbudsdanmark breder sig stille og roligt, og til sidst reguleres alt fra Folketinget. Så er den almindelige frihed totalt forsvundet fra mennesket, og vi opfører os som små ens brikker.

Man bør lige tænke på, at mennesket er et tæmmet dyr, der sagtens selv er i stand til at bestemme inden for rimelighed og ikke altid behøver at rette sig efter politikere eller andre fanatikere.

Man kunne jo sætte prisen på tobak op, så f.eks. 20 smøger kostede 150 kr. Så ville rigtig mange sikkert stoppe helt automatisk.

Og argumentet med dårlig sundhed ved rygning er ikke værre end alkoholforbruget, som herhjemme er rigtig stort. Det forårsager skilsmisser, spritkørsel, slåskampe, vold, dødsfald m.m. Men det råbes der ikke så meget op om, selvom det også koster staten mange penge og bebyrder sundhedsvæsenet i stor stil i form af indlæggelser.

Så den gang sludder med, at grænsehandelen, påstår man, koster den danske statskasse formuer, er intet mod det, som rygning og alkoholforbrug koster staten og os alle – udover alle tragedierne for de involverede familier.

Kære politikere, kom nu ind i kampen på en fornuftig, langsigtet måde. Så kan vi sikkert få styr på begge problemer.