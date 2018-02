Som det har kunnet læses i avisen, viste det sig, at ”regnskaberne” ikke passer hos de fleste af de næringsdrivende i Bazar Vest i Gellerup. Det er nok, fordi disse personer enten ikke forstår dansk, ikke kan læse dansk, ikke kan eller vil huske tilbage i tiden, eller simpelthen bare er ligeglade.

For 20 år siden lykkedes det ejendomsmatadoren Olav De Linde at udleje det, der senere blev døbt Bazar Vest i Gellerup,.

Lige siden har der ikke været andet end ballade såvel inde som uden for Bazar Vest, og hvis det havde været en butik liggende alle andre steder end i Gellerup, ja, så havde myndighederne nok skredet ind tidligere med krav om overholdelse af gældende dansk lov, ellers havde man krævet butikken lukket.

Bazar Vest ligger i Gellerup, og formentlig derfor gives der lang snor, alt for lang. Det er en nedgørelse af andre selvstændiges retsbevisthed, at myndighederne ikke sætter hælene i over for bogholderikriminaliteten, der medfører, at de offentlige kasser går glip af store beløb.

Butikker har måttet lukke

Samtidig er de erhvervsdrivende i Bazar Vest – ved ikke at opgive sit salg og betale skat – i stand til at faldbyde deres varer til en pris, som den lovlydige erhversdrivende ikke kan matche.

Resultatet har da også været, at flere butikker i Gellerup Centret har måttet lukke.

Et klart eksempel på regnskabsvindelens omfang i Bazar Vest blev fremlagt i 2004, da Bazaren måtte lukke i syv kvarter på grund af mistanke om et gasudslip. Det viste sig at være falsk alarm.

Efterfølgende krævede samtlige erhvervsdrivende i Bazar Vest erstatning på 2.500 kr. i timen pr. medarbejder for tabt arbejdsfortjeneste.

Man skal ikke forveksle det krævede beløb med tabt omsætning. Nej, de erhvervsdrivende krævede beløbet for tabt arbejdsfortjeneste (2004-beløb).

Ville ikke give dokumentation

Der blev forlangt regnskab (dokumentation) for kravet, som de erhvervsdrivendes advokat fra Bazar Vest havde krævet.

Men dette selvfølgelige krav fik advokaten til at trække sit krav om erstatning tilbage, da der ikke var en eneste erhversdrivende i Bazar Vest, der kunne fremlægge et regnskab. Ganske enkelt, fordi man ikke førte regnskab, som den danske lov ellers kræver.

Hvad skete der efterfølgende grundet de manglende regnskaber i 2004?

Det samme, som der vil ske her i 2018 fjorten år senere – ikke en snus.