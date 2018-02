Flere – inklusiv mig selv – har i mange år skrevet blog- og debatindlæg om, at flertallet af folketingspolitikerne straffer vores svageste – f.eks. folk, som søger førtidspension, og kontanthjælpsmodtagere, som rammes af kontanthjælpsloftet.

Da førtidspensions- og fleksjobreformen blev lanceret i foråret 2012 og skulle begynde pr. 1. januar 2013, var der flere, som påpegede, at reformen ville være for stram. Jeg sendte endda forslag til at forbedre den, men nej, S-SF og R tvang reformen igennem uden at tage hensyn til de mennesker, som ville blive berørt af den.

Sengepraktikker

I dag kan vi se, at der kommer flere og flere historier om, at folk med tæt ved nul pct. i arbejdsevne sendes i sengepraktikker på fem minutter om ugen.

Ja, vi kan endda læse de sidste par dage, at en dement tvinges i arbejdsprøvning. Iben Nørup har forsket i, hvordan folk er blevet påvirket af førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2012.

Hun skriver i et blogindlæg på Denoffentlige.dk.

Forværrer den sociale situation

»Forskningen peger nemlig på, at presset for at deltage i arbejdsmarkedsindsatser eller på arbejdsmarkedet, når ressourcerne ikke i tilstrækkelig grad er til stede, forværrer den sociale situation. Særligt for borgere, der er allersvagest rent helbredsmæssigt. Reformen risikerer altså at gøre mennesker mere syge, som også mange enkeltsager har vist eksempler på i pressen.«

Hun tilføjer:

»En anden, formentlig utilsigtet effekt af reformen er, at knap hver tiende af de 2.368 borgere, der har afsluttet et ressourceforløb, i dag står helt uden forsørgelse.«

Endelig er der flere videnskabelige beviser på, at flertallet af folketings-medlemmerne i 30 år har straffet folk.

Efter kontanthjælpsloftet er kommet, har vi læst om flere og flere mennesker, som må vælge mellem medicin og det daglige brød, fordi de har fået forringet deres boligydelse eller ikke har kunnet arbejde i 225 timer i forhold til 225-timersreglen. I begge tilfælde er de pågældende mennesker blevet straffet i stedet for at blive hjulpet videre i deres liv.

Nu viser det sig så via forskning, at aktivering af kontanthjælpsmodtagerne ikke har hjulpet i de sidste 30 år. Det er endda Videnskab.dk, som kommer med den ”nyhed”, som os almindelige mennesker har vidst i lang tid.

Man kan læse på Videnskab.dk om forskeren Sophie Danneris:

»Hun har lavet en kortlægning af forskning i aktiveringsindsatser. Konklusionen er, at der i høj grad mangler forskning i, hvad der hjælper socialt udsatte på kontanthjælp.

I sit ph.d.-projekt fulgte hun 25 socialt udsatte ledige på kontanthjælp i to år.

Resultatet var, at mange af de indsatser, som er blevet indført for at få folk til finde et job, faktisk gør det modsatte – nemlig skubber dem længere væk fra arbejdsmarkedet.

De seneste sanktioner, som er indført over for svage ledige, er det moderne kontanthjælpsloft, hvor regeringen sammen med Dansk Folkeparti har sat en lavere grænse for, hvad man samlet set kan modtage i offentlige ydelser, når man er på kontanthjælp.«

Videnskabelige beviser

Så endelig er der flere videnskabelige beviser på, at flertallet af folketingsmedlemmer i 30 år har straffet folk med f.eks. førtidspensions- og fleksjobreform, kontanthjælpsloftet og integrationsydelse. Så kære folketingsmedlemmer: Tag lige og kig på de videnskabelige beviser, og snak med de forskere, som har bevist, at jeres arbejdsmarkedsreformer og -love er forkerte.