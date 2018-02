Debat: Forsvarsforliget på 12,8 mia. kr. er Trump-vanvid

En historisk opdatering af, hvorfor det nye forsvarsforlig på 12,8 mia. kr. er Trump-vanvid. Hvorfor lægger vi os i baghjulet på USA, der gennem 200 år har arrangeret mere end 100 krige? Hvorfor skal syv af vores militærfly stå i USA?

Vietnamkrigens sindssyge forløb orker jeg ikke at forklare. Krigen i Afghanistan, der har varet mere end 30 år, er i samme kategori.

Men de fleste har sikkert glemt eller fortrængt, at CIA og USA’s daværende udenrigsminister, John Foster Dules, i 1953 ved et statskup fjernede den folkevalgte demokratiske præsident i Iran, Mohammed Mossadeq, og sikrede shanenstyret for at bevare mulighederne for egne og britiske olieinteresser. Enevælde frem for demokrati.

IS-problemer efter bombning

De brugte også kommunisme som en undskyldning og alibi for handlingen. Igen en løgn.

Den tidligere Venstre-statsminister Anders Fogh Rasmussen brugte også løgne i 2003, da Irak skulle bombes. Der var ingen atomvåben i Irak, alligevel bombede vi landet sammen med USA og åbnede op for de IS-problemer, vi har i dag.

Godt F.L. Schmidt fik solgt deres fabrikker i Irak inden til Saddam Hussein og tjente 380 mio. kr. Det vækker minder om A.P. Møller, der under Anden Verdenskrig solgte våben til tyskerne.

Nu melder regeringen ud, at trusler fra Rusland og cyberangreb gør, at vi må øge militærudgifterne med 12,8 mia. kr.

Jamen, kære venner. Vi har i 2014 holdt vinter OL i Rusland i Sotji, og til sommer skal vi til VM i fodbold i Rusland. Er der igen tale om en løgnagtig folkeforførelse, som Venstre jo er eksperter i?

Mange milliarder på spil

12,8 mia. kr. er mange penge. Specielt set i lyst af, at regeringen ville spare 400 mio. kr. på uddannelsesloftet. Og hvad med de ældre og syge, vi har herhjemme? Nå, men skidt, tallene er også for store til at forstå, og det er så længe siden, vi demonstrerede mod Vietnam-krigen, og den er da heldigvis slut for længst.