Sundhedstyrrani: Regioner skal ikke indføre forbud som på Island

Det var en yderst interessant oplevelse at deltage i KL’s sundhedskonference d. 16 januar. Her var der en lang række bud på, hvordan vi skaber et mere sammenhængende sundhedsvæsen i Danmark.

Et bestemt dogme hvilede dog over konferencen: en lang levetid er det endegyldige mål – og dette helliger i øvrigt alle midler.

Tonen blev slået an allerede ved det første indlæg, hvor direktøren for Sundhedsstyrelsen klart gav udtryk for, at han ønskede sig et røgfrit Danmark.

Han fremhævede endvidere, at de kommuner, der endnu ikke havde vedtaget røgfri arbejdstid, »vendte det blinde øje til«.

Udgangsforbud og kontrol

Dernæst fik vi under overskriften ”Det islandske mirakel” et indlæg, som modtog en enorm hyldest, idet Heide Hilmisdottir kunne berette, at under ti pct. af de islandske unge på 15 og 16 år har drukket alkohol inden for den sidste måned. Det er væsentligt mindre end i både Danmark, Norge og Sverige.

Vi ønsker ikke et samfund, hvor staten pinedød skal tvinge folk til at kvitte smøgerne og håndbajerne. Vi ønsker ikke et samfund, hvor staten pinedød skal tvinge folk til at kvitte smøgerne og håndbajerne.

Det er rigtig flot, at man i Island er lykkes med at nedbringe unges alkohol- og tobaksforbrug, men midt i hyldesten af Islands resultater var der ringere interesse for de anvendte midler. De indebærer bl.a. udgangsforbud om aftenen for unge, skarp kontrol med, om forældrene sender deres børn til fritidsaktiviteter, og en række strenge forbud, der pålægger forældrene en bestemt måde at opdrage deres børn på – hvorved ansvaret gradvist flyttes mere og mere over til staten.

Er det virkeligt sådan et samfund, vi skal arbejde hen imod – et forbudssamfund?

I et liberal perspektiv er det uheldigt, at denne betydningsfulde konference havde så ensidigt et fokus på fremtidens sundhedsvæsen.

Frihed og livskvalitet

I vores optik findes der også andre værdier end et langt og sygdomsfrit liv – værdier, som frihed og livskvalitet. Vi ønsker ikke et samfund, hvor staten pinedød skal tvinge folk til at kvitte smøgerne, håndbajerne og at gå tidligt i seng. I det øjeblik er den kollektive sundhed blev målet, og mennesket midlet – staten alt, og mennesket intet.