For nogle dage siden så jeg en udsendelse om livet i Iran. Man besøgte et væveri, der lavede ægte tæpper ved ganske almindelig håndkraft, i sandhed et kæmpe arbejde. Der sad en gammel kone, som vævede på et tæppe på ca. 2 x 3 m. Knude for knude blev knyttet i et hurtigt tempo. Et enkelt tæppe kunne tage 6 til 8 mdr. at fremstille. I dette kæmpe værk skulle der med fuldt overlæg knyttes mindst 1 fejl.

Forklaringen på denne ejendommelige handling er, at kun Allah er ufejlbarlig, og dette må ikke udfordres af noget menneske.

Med dette in mente er det mig helt uforståeligt, at muslimer starter nye liv med at gå i rette med den store skaber Allah – ved at afskære/omskære nyfødte drengebørn og også ind imellem pigebørn, en tradition muslimerne holder fast på.

Allahs værk bliver korrigeret

Paradokset ligger selvfølgelig i, at et ægte tæppe skal påføres een fejl for ikke at udfordre Allah og påkalde sig hans vrede, hvorimod hans allerstørste skaberværk – nemlig mennesket – ikke anses for fuldkomment fra skaberens hånd, hvorfor Allahs værk – ved operation – bliver korrigeret.

Jeg tør slet ikke tænke på alle de millioner af muslimer, der skal forklare sig ved Himmerigets Port, når de skal møde/stå skoleret for den store mester, Allah .

Endnu værre: At det ikke ved lov er forbudt.

Når man ikke har en eller anden religion at retfærdiggøre og dække sine handlinger under, er der straks helt andre regler og love, der gælder. Tag f.eks. ”omskæring” af små, nyfødte grise. Her består omskæringen i at afklippe spidsen af en ganske lille hale på den nyfødte smågris. Som søn af en dyrlæge har jeg været med til utallige af disse kuperinger. Smågrisen giver ved kuperingen et lille piv og bliver så sat tilbage til de andre. Efter højest ti sekunder leger den lystigt igen.

Begrundelsen for kuperingen er enkel – nemlig, at grise ofte bider hinanden i halerne, hvilket medfører infektioner og efterbehandling med antibiotika, som vi jo ønsker at begrænse.

Nu rejser alle humanister og dyreværnsfolk sig i harme og kræver forbud ved lov. Herefter forbydes kupering af smågrise ved lov!

I religionernes navn kan man slippe af sted med skamfering af drengebørn, uden at lovgiverne griber ind med et forbud. Det er skammeligt.