Debat: Fremtidens transport eller oldtidens dogmer?

Jeg havde den 29. januar fornøjelsen af at deltage i ingeniørforeningens årlige transportkonference om fremtidens transportmuligheder for regionale og kommunale aktører – politikere, embedsfolk og interesseorganisationer.

Oplæggene tog udgangspunkt i de samfundsudviklinger, der skaber udfordringer, men ikke mindst muligheder i forhold til fremtidens mobilitet, f.eks. urbanisering, digitalisering og individualisering.

I mine øjne har mobilitetsdebatten alt for længe lydt som en plade, der er gået i hak – da omdrejningspunktet længe har været: flere cykler, busser, tog, letbaner – og færre biler.

Så min begejstring ville ingen ende tage, da jeg gennem de første oplæg, der omhandlede MaaS – Mobility as a Service – øjnede muligheden for, at vi i fremtiden måske kan ændre det offentliges rolle i forhold til kollektiv transport fra at være operatør til at være facilitator.

Ved at gøre det kunstgreb, at vi skal servicere borgerne frem for at transportere dem, kan vi fokusere på at skabe de bedst mulige forudsætninger for private transportaktører ved bl.a. at tilvejebringe et samlet overblik over de forskellige transportmuligheder, der eksisterer. Den teknologiske udvikling gør det muligt at få et hurtigt overblik over borgerens samlede rejse og transportmulighederne.

Dette initiativ er man relativt langt med i Hamborg, hvor de har udviklet en app, der samler de forskellige muligheder, som offentlige og private transportaktører tilbyder. Derudover har de også etableret en række ”skiftepladser”, hvor den rejsende let kan skifte transportform.

De har formået at kombinere en række tilbud som f.eks. samkørsel, deleordninger for biler, cykler og scootere, udlejningsselskaber, taxakørsel og de konventionelle offentlige tilbud. Dette tiltag har været med til skabe et langt mere fleksibelt og individuelt tilbud, der kan være attraktivt frem for privatbilisme.

Enkelte steder i Danmark er man da også begyndt at tage teknologien og de internationale erfaringer til sig, hvor private og alternative transportformer bliver blandet med eksisterende ordninger for at skabe et mere fleksibelt og bedre tilbud til borgerne.

Da Susanne Krawack – mobilitetschef i Aarhus Kommune – indtog scenen, kunne mine tæer knap nok rettes ud igen. Pludseligt lød det, som om at pladen nok en gang var gået i hak – da hun med stolthed i stemmen fremhævede nedjusteringen af kapaciteten på kystvejen i Aarhus som en succes – hun roste endvidere de aarhusianske politikere for deres mod og fremsynethed i denne sammenhæng.

Kystvejen er bevidst endt som et trafikalt kaos, da man har valgt at nedjustere vejen fra 4 til 2 spor. Der blev ikke lagt skjul på, at man ønskede, at vejen skulle være så ufremkommelig, at bilisterne ”frivilligt” ville vælge et alternativ. Denne ”frivillige” tvang blev dog ikke opfattet som et problem, da politikerne – ifølge Susanne Krawack – skal og bør adfærdsregulere borgerne.

Jeg var positivt stemt, da Bünyamin Simsek overtog rådmandsposten efter Kristian Würtz, fordi jeg tillagde sidstnævnte ”æren” for kommunens bilfjendske og adfærdsregulerende tilgang til de trafikale udfordringer.

Men øjensynligt hersker der en meget uheldig kultur i teknik og miljøafdelingen, hvor embedsværket tilsyneladende har en yderst subjektiv tilgang til arbejdet. Så jeg krydser fingre for, at denne kan ændres, så vi fremover kan få en objektiv tilgang til at løse trængselsproblemerne.

Den stigende urbanisering aktualiserer, at vi skal bruge de asfalterede kvadratmeter så effektivt som muligt. Det gør man ved at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at den enkelte borger kan opfylde sine behov – ikke at forme borgerne, så de passer til politikernes drømme!