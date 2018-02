Debat: Tolkning hos læger er absolut ikke optimalt

Patienter med få eller ingen dansk- eller engelsk-kundskaber har problemer med at bliver forstået, når de møder i lægekonsultationen eller i øvrigt får kontakt med sundhedsvæsenet. Sundhedspersonalet har også et problem med at forstå patienten. En tolkeservice kan afhjælpe en del af udfordringerne, men der må dog ikke herske tvivl om, at direkte kommunikation mellem patient og læge/sygeplejerske er det optimale.

De hastigt stigende udgifter til denne tolkeservice har nu fået regeringen til at indføre brugerbetaling for personer, der har boet mere end tre år i Danmark. Hvis dette kan være medvirkende til, at flere gør en anstrengelse for at lære dansk, er det en ren win-win-situation. Brug af tolkning indebærer nemlig en række problemer, og som læge med hyppig brug for tolkning vil jeg beskrive en del af disse.

Mange informationer fra patienten skal læses ”mellem linjerne”, og lægen har begrænset mulighed for at opnå korrekt information, idet det er tolkens og ikke patientens ord, man hører – tolkes der rigtigt og præcist? Desuden kommer tolke i sagens natur ofte fra samme kulturkreds/samfund/land som patienten, og ofte kender de to hinanden i forvejen. Dette kan give ekstra problemer ved sager, der drejer sig om følsomme emner, f.eks. inkontinens, seksualitet eller lignende, der kan være tabubelagte.

Den bedste forståelse opnås, når patient og behandler kan kommunikere på et fælles sprog.

I forbindelse med mere vidtgående behandlinger/operationer er det lægens pligt at informere om behandlingens karakter og bivirkninger og endvidere opnå informeret samtykke til, at behandlingen gennemføres. Lægen har her et ansvar, der kan være vanskeligt eller umuligt at leve op til. For hvordan sikrer man sig, at en patient til fulde har forstået disse ting, når al information gives gennem en tolk. I løbet af en behandling, f.eks. en operation med anæstesi, er der behov for løbende information, og det er umuligt at have en tolk til rådighed under hele forløbet. Derfor må lægen/sygeplejersken ofte gætte sig til et svar. Dette stiller både behandler og patient i en dårlig situation. Sundhedspersonen fritages formentlig ikke for ansvar for forkert behandling, der skyldes forkert eller manglende tolkning. I andre situationer kan der være et valg mellem flere behandlinger eller valg mellem at behandle eller lade være – f.eks. ved smerteproblematikker. Her er direkte kommunikation af afgørende betydning.

Tolken udebliver – det sker ret ofte. Så kan man evt. anvende telefontolkning, hvor tolken er på medhør. Banale problemstillinger kan klares på denne måde, men komplekse problemer må klares en anden dag.

Der sker noget uventet under en behandling – en ”akut” tolk kan ikke skaffes, og man må fægte sig gennem kommunikationen – evt. gætte sig frem.

En patient er sendt hjem (f.eks. 100 km) efter en operation og får behov for telefonkontakt i en weekend – hvordan skabes kontakt/forståelse, og hvem tolker?

Man må spørge sig, om det i visse situationer bør være en betingelse for en behandling, at patienten behersker det danske sprog. F.eks. kan regelmæssig dialyse nok gennemføres uden de helt store problemer, men spørgsmålet er, om forløbet efter organtransplantation i nogle tilfælde skades eller ødelægges af patienters mangelfulde danskkundskaber.

Tolkning må anses for at være en ikkeoptimal løsning, og den bedste forståelse opnås, når patient og behandler kan kommunikere på et fælles sprog. Jeg håber, at den nye lov vil bevirke, at der fra dag ét stilles krav om, at personer, der skal opholde sig varigt i Danmark lærer sig dansk (med få undtagelser), således at såvel patienter som behandlere kan fritages mange af de besværlige og ikkeoptimale tolkesituationer.

Hvis patientsikkerheden for patienter, der ikke taler dansk (eller engelsk), er i fare, løses dette problem langt bedre ved at intensivere indlæring af dansk hos tilflyttere end ved at sikre gratis tolkning. Så er problemet også løst for patienten ved hver eneste lægekontakt hele livet.