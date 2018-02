Debat: Prioritér børne- og ungdomsidrætten for de bedste og næstbedste før voksne

Al respekt for et initiativ, der vil styrke senioridrætten, og imponerende når hovedformændene for de to store hovedforbund DIF og DGI sammen med seks borgmestre og en formand for en af de store fonde melder en kæmpe indsats ud.

Ambitionerne er store: verdensmestre i breddeidræt.

Men lad mig flytte fokus fra seniorerne til der, hvor det hele starter; til børne- og ungdomsidrætten.

For nylig kunne vi alle glæde os over de spændende kampe ved EM i håndbold, hvor Danmark nåede semifinalen. Disse dygtige spillere kommer ud af den danske (nordiske) idrætsmodel, hvor foreningsdannelsen, frivilligheden, veluddannede og ambitiøse trænere sørger for, at vi kan klare os i konkurrencen med lande, der har langt større befolkningsgrundlag.

Og hvorfor kan vi så det? Ja, her er vi igen tilbage til den nordiske idrætsmodel. Island med 350.000 indbyggere står f.eks. forholdsvis langt skarpere end Danmark med store præstationer i håndbold og nu også fodbold i de seneste år.

Der er kæmpe problemer med faciliteterne i rigtig mange byer, hvor letbaner og metrobyggerier prioriteres højere end idrætsfaciliteter. Der må I – kære politikere – se at tage jeres ansvar alvorligt.

På Island har man nu bestemt og sat i system, at de bedste trænere skal træne de yngste.

At de så praktisk gør det ved at lade den fuldtidsansatte seniortræner have ansvar for organisering og uddannelse af trænere og træningen, er en anden sag og ganske godt tænkt.

I Danmark kan vi også ofte genkende tidligere spillere og trænere på højt niveau, når man er til DM i U10, U12 og andre rækker. Senere tager andre trænere over. En god idé, fordi det ofte er svært at træne egne børn, når de bliver ældre. Nogle magter også dette. Se blot Piotr Wozniacki.

Men min store bekymring er faktisk frafaldet i puberteten. Her er der rigtig mange, der holder op med deres idræt.

Dette indlæg skal derfor være et bud på, hvad der sker, hvorfor og hvordan man måske kan mindske det ved at se på børne- og ungdomsidrætten på en anden måde.

Og dermed måske også finde ressourcer, økonomisk og menneskeligt, til at skabe endnu bedre forhold for børne- og ungdomsidrætten. Jeg siger ikke, at man ikke også skal sørge for gode forhold for breddeidrætten for voksne, ældre og seniorer. Men børn og ungdom er nu endnu vigtigere. Specielt er der kæmpe problemer med faciliteterne i rigtig mange byer, hvor letbaner og metrobyggerier prioriteres højere end idrætsfaciliteter. Der må I – kære politikere – se at tage jeres ansvar alvorligt. Et samfund skal drives, og det kræver eksempelvis gode transportfaciliteter. Men fysisk og mental sundhed og gode opvækstmuligheder for vore børn er lige så vigtigt. Vi har et samfund baseret på en råvare, der hedder mennesker, uddannelser, viden, velfærd og sundhed. Alle faktorer skal prioriteres og udvikles. Og netop derfor kan vi ikke tage unges fritidsliv, idræt og sundhed som noget givet. Vi skal beskytte den danske idrætskultur baseret på frivillighed og ansvarlige, engagerede ledere og trænere.

Når så det er sagt, er det den samme idrætskultur, der også selv skal se til, at vi ikke taber en masse unge mennesker, men tilbyder idrætstilbud der er tilpasset behov og ønsker.

Nogen vil helt sikkert anføre, at en del af frafaldet skyldes, at mange unge tager på efterskoler, og det er korrekt, og her gøres et kæmpe arbejde for at danne, uddanne og skabe en god ungdomskultur. Men allerede før den alder, er det galt.

De bedste samles efterhånden i de mest målrettede klubber, dem der skaber det bedste elitemiljø. Det er også helt fint. Men hvad sker der med resten, når de bedste søger mod de store klubber? Jeg mener, at det er en kæmpe fejl, når man snupper de bedste for tidligt. I de ambitiøse klubber arbejder man ofte for tidligt alt for målrettet, taktisk og disciplineret.

Der udvikles ikke mange Preben Elkjær-typer under disse forhold, og den taktiske disciplinering sker alt for tidligt. Det er altid lettere at lære spillere at være defensive og taktisk disciplinerende end offensive og kreative.

Men den dag kommer jo, hvor de bedste skal videre. Enten i klubben, hvis den har niveauet, eller til en klub, der har et bedre elitetilbud.

Her bør man i åben dialog med de unge finde ud af, hvad det så er, der gør, at de unge har lyst til at blive i idrætsmiljøet.

Først og fremmest skal man anerkende, at det fastlåste system med kampe hver weekend, turneringer og mere og mere træning ikke er sagen for en stor del af de unge. Vore bedste minder er altid fra de store stævner. Hvem husker en tilfældig kamp på udebane i Ringkøbing-hallen?

De skal i stedet tilbydes god træning, stævner med flere kampe i udvalgte weekender, hvor der også arrangeres positivt samvær. Det kunne evt. være en opgave, som efterskolerne løste sammen med DHF. Hjemme i klubben skal de tilbydes god træning, spil på tværs af køn og alder, fællestræning fredag aften og samvær i klubfaciliteter, der byder på andet end klapborde og pomfritter. Samtidig er der masser af opgaver som hjælpetrænere, dommere og holdledere, som de unge meget tidlig kan hjælpe med i afdelinger, hvor børnene, de skal træne, blot er få år yngre. Så længe det styres af dygtige voksne, forældre eller modne unge, så kan unge på 12-14 år allerede her involveres og modtage ansvarsfulde opgaver.

Så uddannelse af trænere starter allerede lokalt med klubkurser og en strategi for måden, som klubben vil fungere på. Hvilke værdier står klubben for? Det kunne være værdier som ligeværd, nærvær, engagement, holdånd eller hjælpsomhed. Men skab dem i fællesskab. Her kunne seniorer og friske pensionister også bidrage.

Alt dette skal stimuleres, men det kræver økonomi, og her kunne store danske fonde vise ansvar for ungdommens sundhed – fysisk og mentalt komme på banen sammen med ansvarlige kommuner, idrætsorganisationer og forbund samt klubber.

Idrætshøjskolerne i Danmark uddanner hvert år et par tusinde unge mennesker i alderen 18-22 år. Vi har stort fokus på frivillighed og opfordrer vore elever til at gå ud i livet og gøre en forskel.

Mange af disse unge finder stor glæde ved at bidrage i klubberne som trænere og ledere.

Jeg er sikker på, at jeg har mine forstanderkollegers opbakning, når jeg siger, at vi er parate til at deltage i at løfte indsatsen med at bevare og udvikle den danske idrætsmodel, som vi skal værne om. Og arbejdet med ungdommen er det allervigtigste.