Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative i Skanderborg Byråd er yderst kritiske over for Togfondens planer om en ny jernbane mellem Hovedgård og Hasselager. I de tre partier mener vi, at en ny jernbane uden om Skanderborg St. vil være til ugunst for Danmark og til meget stor ugunst for Skanderborg Kommunes borgere – ikke mindst hvis der vælges en vestlig linjeføring gennem den skønne natur ved Stilling-Solbjerg Sø.

V, DF og K i Skanderborg Byråd er derfor gået sammen i en fælles bestræbelse på at overbevise blandt andre Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Banedanmark, relevante Christiansborg-politikere og vores kolleger i Skanderborg Byråd om, at den nye jernbane er en særdeles dårlig idé.

Vores argumenter er mange og tidligere fremført i forskellige læserbreve. Her er et af de centrale argumenter.

Banedanmarks borgermøde på Skanderborg Fælled den 17. januar gjorde det klart, at en sandsynlig konsekvens af en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager vil være, at intercity- og lyntog ikke længere stopper på Skanderborg St. Dette vil være et kolossalt tab for Skanderborg Kommunes borgere og tillige et stort tab for borgerne i Midt- og Østjylland. Skanderborg St. er et vigtig jernbaneknudepunkt, og sådan skal det også være i fremtiden.

Et ofte fremført argument for investeringer i kollektiv trafik er hensyn til naturen og miljøet, men der findes intet sammenhængende natur- og miljøargument for den nye ca. 3,5-3,9 mia. kr. dyre bane mellem Hovedgård og Hasselager.

For det første vil denne bane kun spare de rejsende ca. fem minutter, hvorfor det nok er begrænset, hvor mange ekstra passagerer der genereres på strækningen Aarhus-Odense grundet kortere rejsetid. For det andet vil den langt dårligere betjening af Skanderborg St. utvivlsomt betyde, at mange borgere fra Midt- og Østjylland vil vælge toget fra, når de skal rejse til eksempelvis Aalborg, Odense og København.

Mange af disse borgere vil nemlig få forlænget rejsetid, hvis de ikke længere kan omstige til intercity- og lyntog i Skanderborg. For det tredje vil selve opførelsen af banen medføre en massiv belastning af natur såvel som miljø.