Debat: Et skridt på vejen

Den 24. januar kom det frem, at regeringen i efteråret vil fremsætte et lovforslag, der skal gøre det lovligt at bruge peberspray i hjemmet samt at bære den, hvis du tidligere er blevet overfaldet eller forfulgt. Nogle kan nærmest ikke få armene ned og kalder det en liberal sejr. Jeg vil gerne gå i den anden retning og kalde det symbolsk og kun et skridt på vejen.

Når jeg tænker liberal sejr og peberspray i samme sætning, så dukker ordet præventivt også altid op. Hvis en lovliggørelse af peberspray rent faktisk skal kunne gøre en forskel for kriminaliteten i samfundet og beskytte det potentielle offer, så bør peberspray kunne fungere som et middel til at forhindre kriminaliteten eller stoppe den kriminelle handling i dens løbebane.

Et eksempel på dette kunne være indbrudstyven, der, inden han formår at løbe med familiens værdifulde genstande, bliver stoppet med peberspray og kan tilbageholdes, indtil politiet kommer for at anholde ham. Og ja, det vil blive muligt med det nye lovforslag, hvorfor det også er et skridt på vejen. Men andre eksempler kunne være pigen, der bruger peberspray for at forhindre en voldtægt. Eller den unge fyr, der på vej hjem fra en bytur kan bruge peberspray til at forhindre, at han bliver slået ned og bestjålet. Og her vil det nye lovforslag ikke ændre noget. Bevares, det kan forhindre, at de bliver udsat for det igen, fordi de efter første overfald nu har opnået retten til at bære pebersprayen, men det bliver først en mulighed for dem, efter at de er blevet udsat for kriminalitet, som de ikke har haft mulighed for at stoppe eller forhindre.

Hvis peberspray skal kunne gøre noget for at hjælpe ofret, så bør vi altså gå hele vejen og tillade, at alle må bære det, samt at man bliver straffri, såfremt man benytter det i selvforsvar eller nødværge efter straffelovens § 13. Kun sådan kan vi sikre ofrets retssikkerhed. Og kun sådan synes jeg, at vi kan kalde det en rigtig liberal sejr. Dog vil jeg slutte af med at rose regeringen for at turde tage det første spæde skridt – der er bare et stykke vej endnu.