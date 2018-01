Debat: Udkantsdebatten er udflytningens største offer

Regeringen annoncerede i forrige uge anden udflytningsrunde af statslige arbejdspladser, som skal fordele godt 4.000 job og en række uddannelser mellem 49 byer uden for København. Hovedarkitekten bag den overcentraliserende kommunalreform er nu udkantens frelser, som akademikerstillinger udflyttes uden medfølgende ansatte til regionale hovedstæder som Odense og Aarhus. Løkke trodser dermed regeringens egen erfaringsopsamling fra første udflytningsrunde, som viser, at udflytningen er gået ud over både produktivitet og kvalitet foruden at øge sygefraværet.

Alligevel er udflytningen en politisk genistreg. Den stikker fingeren dybt ind i det åbne sår i forholdet mellem hovedstadsområdet og resten af Danmark. Det er der store politiske gevinster i, fordi både center og periferi er overbeviste om eksistensen af et nærmest marxistisk udbytningsforhold – til modpartens fordel.

Når akademikerne udtrykker bekymring om konsekvenser for opgaveforvaltning og videnstab, kan de let karikeres som, at de anskuer Horsens og Odense som tredjeverdenslande. Der er høtyve og fakler i gaden, hvis nogen vover at fremhæve risikoen for forsinkelser og fejlforvaltninger ved regeringens spredehaglsskud.

Storbyboerne rammer ligeledes det røde felt, når de for en gangs skyld tvinges til at forholde sig til medborgere uden for en fem kilometers radius af København, når de oversubsidierede provinsbønder omsider får afløb for årtiers indestængt vrede over københavneriet.

Næring af splittelse

Det forstærker den splittelse, som regeringen nærer sig af. Heri består den virkelige genistreg – diskussionerne om den ubetydelige og klodsede udflytning fortrænger al øvrig debat om årtiers voksende ulighed og dens utvetydige geografiske systematik. En vigtig diskussion fortrænges til skyttegravspositioner.

Det er ganske enkelt en falliterklæring for debatten om udkantsdanmark, at vi slås om placeringen af dele af statslige styrelser, når vi i stedet kunne diskutere langt vigtigere spørgsmål for at fremme et geografisk inkluderende opsving.

Hvordan vi stiltiende accepterer, at forfaldne huse i yderområderne står og skræmmer både indbyggere og mulige tilflyttere væk? Hvorfor det er dyrt, tenderende til umuligt, at optage et boliglån, hvis postnummeret ikke er i omegnen af et tusindtal med to eller tre nuller i? Hvordan boligen generelt set er den absolut vigtigste årsag til, at uligheden mellem os er vokset markant i det seneste årti?

I stedet for at lade udflytningen opildne den sædvanlige stammekrig, skal vi samles om at indse, at et Danmark i bedre balance er i alles interesse. Danmark er for lille et land til store forskelle, og vi kan ikke alle sammen bo i København. I stedet for at lade udflytningen opildne den sædvanlige stammekrig, skal vi samles om at indse, at et Danmark i bedre balance er i alles interesse. Danmark er for lille et land til store forskelle, og vi kan ikke alle sammen bo i København.

Udkantskommunernes armlægning om Dansk Sprognævn fortrænger debatten om, hvorfor den offentlige infrastruktur uden for de store byer efterhånden er så ringe, at man skal takke sin skaber, hvis bussen eller toget kører regulært og oftere end hver anden time. Hvordan det egentlig kan passe, at byerne afsides fra E45 og E20 er blevet mindre fremkommelige end Påskeøerne til skade for både indbyggere og erhvervsliv.

Investere – ikke bare flytte

Vi skal ikke udstrø små erkendtligheder ud over udkanten – vi skal investere målrettet i infrastruktur, både veje og offentlig transport, og bedre adgang til højt kvalificeret arbejdskraft for det lokale erhvervsliv. Vi skal investere i – ikke bare flytte – skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner for at tiltrække tilflyttende familier og skabe muligheder og tilbud for unge mennesker, så storbyen ikke skal være en forudsætning for at skabe en fremtid.

I stedet for at lade udflytningen opildne den sædvanlige stammekrig, skal vi samles om at indse, at et Danmark i bedre balance er i alles interesse. Danmark er for lille et land til store forskelle, og vi kan ikke alle sammen bo i København. Lad os have en åben diskussion om, hvordan vi får hele Danmark med i opsvinget. Det er jo ikke de få medflyttende hornuglebebrillede skattemedarbejdere, som kommer til at sparke gang i Skive, ligesom sekretariatet for Frivilligrådet næppe bringer Brovst til at blomstre.