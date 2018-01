Debat: Opråb til partiledere og trafikordførere bag forliget om togfonden

Vi er stavnsbundne! Det er absurd og urimeligt for et helt samfund, at I politikere med ansvar for togfonden i forligskredsen laver luftkasteller, der er så vidtrækkende og ødelæggende og samtidig så floskelagtige og ufinansierede.

Jeg er en af de 819 borgere, der i sidste uge deltog i borgermødet med Banedanmark i Solbjerg syd for Aarhus. En fantastisk oplevelse! Altså oplevelsen af at bo i et lokalsamfund, som står sammen, passer på hinanden og deler fælles værdier.

Hvad der ikke var så fantastisk, men som vi vidste, var Banedanmarks præsentation af fremtidig linjeføring i og omkring Solbjerg, som vil have ekstremt store påvirkninger på vores lokalsamfund, natur, drikkevand, byudvikling og meget mere. Vi kendte jo til Banedanmarks præsentation, for vi har allerede i mange år været bundet af uvisse planer, som påvirker os som individer og ikke mindst som lokalsamfund.

Det er så frustrerende, at I i forligspartierne laver en sådan aftale omkring timemodellen, for vi er fanget, bundet på hænder og fødder, og lever i urimeligt mange år med en ekstrem vigtig beslutning hængende over vores hoveder.

Alle kan jo se, at projektet er hul i hovedet. Der er ikke brug for en timemodel. Der er brug for tog til tiden. Alle kan jo se, at projektet er hul i hovedet. Der er ikke brug for en timemodel. Der er brug for tog til tiden.

Jeg er med på, at I politisk gerne vil udvikle offentlig transport og infrastruktur, men at lave så konkrete planer for penge, som I ikke har, har sat hele vores lokalsamfund i stå. Timemodellen virker som en studehandel eller et kludetæppe af aftaler, men som ingen af jer reelt står op for. Derfor efterlades vi som borgere i en enorm afmagt, for alle kan jo se, at projektet er hul i hovedet. Der er ikke brug for en timemodel. Der er brug for tog til tiden. Der er brug for en langt mere visionær infrastruktur end bare mere af det samme.

Kim Christiansen (DF), MF, deltog i mødet i Solbjerg. Han gav klart udtryk for, at intet er sikkert. Hverken det ene eller det andet. Og min klare overbevisning er, at sådan har flere det i forligskredsen bag togfonden, men I holder fast i planen i misforstået solidaritet overfor indgåede aftaler.

Jeg håber, at I som folkevalgte vil påtage jer et ansvar, stoppe op, tænke jer om og gå i dialog. For hvis I gør det, er jeg sikker på, at projektet vil blive kasseret, og dermed kan vi som lokalsamfund ånde lettet op, for vi har allerede holdt vejret i fem år.