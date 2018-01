Debat: Stop nu klynkeriet om udﬂytninger

Jeg bliver så træt af at høre på centraliseringsentusiasternes krampagtige klagesang efter sidste uges annoncering af de nye udflytninger. Tillidsfolk vælter frem for at advare om videnstab og arbejdsløshed samt medarbejdere, der ikke vil flytte med, fordi man ikke vil forlade sit hjem i hovedstaden.

Jeg er derfor nødt til at spørge: Hvor var disse menneskers sympati, hver gang man har flyttet en afdeling til København? Hvor var opråbet om alle de mange borgere i provinsen, som gennem 30 år har måttet flytte væk fra deres hjem og familie for at beholde deres job i hovedstaden, om det så var offentligt eller privat?

Ingen kom dem til undsætning og råbte op om splittelse af familier eller videnstab – der var jo rigeligt med kompetente medarbejdere i København til at overtage jobbene.

Nu er bøtten så vendt. Regeringen har taget et kæmpe ansvar og er nu med til at sikre, at der også i fremtiden er vidensbaserede job fordelt i hele Danmark. Man kan håbe, at det vil smitte af på det private erhverv, så der kan opstå nye vækstmuligheder og jobskabelse i kommunerne.

Der er rigeligt med viden i det store Danmark. Der er mange dygtige mennesker, som sagtens kan besidde de udflyttede stillinger, så jeg håber faktisk, at fåtallet vil flytte med. Formålet er jo ikke at rykke københavnere ud i landet, men at skabe nye arbejdspladser til borgerne i provinsen. København mangler heller ikke jobmuligheder, så mon ikke de tilbageblevne med deres erfaring nok skal få et nyt job.

Og til dem, der himler op om videnstab, har jeg én ekstra kommentar: Viden kan deles med andre, den kan både siges videre og skrives ned. Sørger I for den del, skal de dygtige nye medarbejdere i provinsen nok føre kvaliteten videre. I vælger selv, hvor stort problemet skal blive.