Debat: Skal Region Midtjylland være en omvendt julemand?

Da Skat og Spillemyndigheden fik medhold i, at de kunne opsige såkaldte kutymefridage (juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag), startede debatten om, hvorvidt alle offentlige arbejdsgivere skulle gøre det. Isoleret set vil det jo som arbejdsgiver være rart, at medarbejderne arbejder tre dage mere om året.

Region Hovedstaden fulgte Skat og Spillemyndighedens eksempel i efteråret, og nu skal vi tage stilling til, om Region Midtjylland skal gøre det samme. Der er ikke mange andre, der har afskaffet kutymefridagene, og jeg synes, at det er værd at tænke lidt over.

Generelt er det min erfaring, at man får det bedste forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager, når man aftaler sig frem til ændringer i arbejdsvilkårene. Det værste eksempel på det modsatte er nok Folketingets vedtagelse af forringede arbejdsvilkår for lærerne, men også i det små er der masser af eksempler på, at ensidigt dikterede forringelser giver megen utilfredshed.

Jeg tror, at utilfredsheden ikke kun skyldes selve indholdet af ændringerne. Når en arbejdsgiver ensidigt forringer medarbejdernes arbejdsvilkår, sender det også en masse signaler. For det første sender det et signal om magt. Naturligvis er der et magtforhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Men hvis man bruger sin magt, inden man har prøvet at tale sig til rette, synes jeg, at man sender nogle uheldige signaler.

For det andet synes jeg også, at det sender et signal om for lidt respekt. Hvis det er et rimeligt ønske, man som arbejdsgiver har, bør man også vise medarbejderne den respekt at gå ud fra, at de vil være imødekommende over for det. Det kan være, at medarbejderne har nogle forslag til, hvordan ændringen kan gøres mindre belastende. Det kan også være, at de kan foreslå nogle andre ændringer, der kan opfylde samme formål på en anden måde. Hvis man ikke forsøger, finder man i hvert fald ikke ud af det.

Nu er der så endda tale om en meget kontroversiel forringelse, som hidtil kun er besluttet af meget få offentlige arbejdsgivere. Region Midtjylland vil dermed kunne være med til at gøre det normalt, at offentlige arbejdsgivere ensidigt forringer medarbejdernes arbejdsvilkår. Det synes jeg, vil være en dårlig idé. Jeg vil meget hellere, at Region Midtjylland går foran ved at finde en aftalt løsning. På den måde tror jeg, at vi kan undgå, at regionen bliver opfattet som en omvendt julemand.