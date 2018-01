Debat: Timeplanen: Politikerne spiller Matador, imens befolkningen fængsles

Der er eksempler nok på fejlslagne Banedanmark-/DSB-projekter, hvor vi som borgere blot ser til, at politikerne igen og igen smider gode penge i det sorte hul, og intet ansvar uddelegeres!

Koste hvad det vil, så skal den syge hest bringes på galopbanen.

Nu er vi så vidne til ”Timeplanen”, som politikerne for ikke engang eksisterende penge er i gang med at lege med, som var det matadorpenge. Men de glemmer totalt, at der er faktiske borgere, som bliver fanget i deres spil.

Borgere, som ikke kan sælge deres huse, imens legen foregår, og hvis huse dag for dag reduceres i værdi. Ydermere skal de dagligt rende rundt med bekymringer for deres eksistens og for den base, de igennem mange år har skabt for deres kære. Og som om det ikke var nok, bliver timetogene kun interessante for de folk, som bor inden for indre ringgade af de store byer, og ikke for folkemasserne.

Et eksempel: Med den nuværende strækning mellem Aarhus og København er der mange stop undervejs. Denne løsning sikrer, at mange har mulighed for at blive samlet op undervejs og vil bruge toget.

I dag kan jeg parkere min bil gratis og blive samlet op i Skanderborg og tage toget til København (tidsforbrug 10 min. i bil og ingen ekstra omkostninger ud over togbilletten, som er dyr nok i forvejen). Men for at få glæde af timeplanen skal jeg tvinges ind til Aarhus for at tage toget til København. 1. Offentlig transport til Aarhus: 40 minutter + 40 kr. 2. Alternativt køre i bil 20 min. + 2-300 kr. i parkering, hvis man overhovedet kan finde en parkeringsplads.

Som jeg ser det, er alle omkostnings- og tidsbesparelser væk for folkemasserne. Er offentlig transport ikke ment som tilgængelig for masserne?

Er den lille besparelse i tid for de få mennesker, der kan få fuld udnyttelse, så vigtig og rimelig holdt op mod den store omkostning, der er for andre i natur, familier, byer, ressourcer, penge, tilgængelighed og service?

Det er tydeligt at se, at bus- og færgelinjer mellem Jylland og Sjælland har kronede dage – hvorfor mon? Jo, fordi de er billige og til at regne med. Det er mindre vigtigt for folk, om det tager 30 minutter mindre at komme fra A til B.

Det er også tydeligt at se, at det nuværende antal skinner og tog er for stor en mundfuld at håndtere for Banedanmark og DSB, så hvorfor give dem flere og større problemer?

Kære politikere, tænk jer nu om, og tag jeres ansvar alvorligt. Med ”Timeplanen” vil I allerede være overhalet indenom af bilteknologi og andre løsninger, inden I er færdige med matadorspillet og har ødelagt mere af landet med skinner. Tænk enten lidt lavere, og elektrificer nuværende toglinjer, som hjælper folkemasserne, men samtidig fremtidssikrer og optimerer en del og skåner mange berørte af den nye linje. Og brug de sparede penge til at få alle de andre Banedanmark-projekter i mål en gang for alle.

Eller tænk endnu større: en kattegatbro, som bilisterne kan være med til at finansiere. Dette burde være et ”win” for hele landet, ligesom Storebæltsbroen er det.

Alternativt, hvis man skal ramme i midten, så lyt dog til Spor-Jylland, som har en løsning, der giver endnu større tidsbesparelser og tilgængelighed for folkemasserne i forhold til nuværende altødelæggende Banedanmark-forslag.

Til jer politikere, så forundres jeg endnu mere over, at I ikke engang har lært af tidligere fadæser og samtidig ikke vil lytte til de input, I får løbende. Nej, lige nu sidder I bare stille og lurepasser, imens befolkningen er fanget i jeres spil. Banedanmark plejer at sluge alle jeres visioner og projekter, men fejler undervejs i tidsplaner og økonomi. Nu har Banedanmark og DSB for første gang nogensinde meldt realistisk ud og har sagt, at de ikke kan honorere jeres timeplanmål. Det skal I da høre og reagere på! De siger selv, at de ikke tror på, at de kan honorere timeplanen, og har valgt at investere i tog, som ikke kan imødekomme den forventede tidsbesparelse. Det samme siger Dansk Jernbaneforbund.

I den nuværende VVM-proces er det for mig som berørt tydeligt at se, at når Banedanmark og DSB ikke er samme selskab, så siger Banedanmark en ting om etablering af nettet, men DSB noget andet om driften. Det kan jo kun gå galt i den virkelige verden, når der ikke er enstemmighed om etablering og drift.

Det er også tydelig at se, at der er bundet et spind af mange underliggende aftaler mellem politikerne bag togfonden og ”Timeplanen” (S, DF, SF, R og Enhedslisten), som nu gør det svært at trække sig, selv om man godt kan se, at tiden har overhalet dem.

Men det er OK at have taget fejl, erkend det blot, og få anerkendelse derfor. Det er også det, vi har ansat jer til!

Stop nu det matadorspil, og sæt folk fri fra ”fængslerne”.