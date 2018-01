Højhusbyggeri og infrastruktur: Vi snorksover

Jeg er lidt uenig med stadsarkitekt Stephen Willacy, når han i JP Aarhus 20/1 påstår, at han benytter forskning og strategier om bæredygtig politik i sin planlægning af højhusbyggeri. Eller så har han fuldstændig glemt at tage højde for infrastrukturen i sin tænkning, og i den forbindelse ønsker jeg specielt at pege på den del af infrastrukturen, som drejer sig om at komme frem og tilbage. Man har på havnen bygget en by, som kaldes Ø – som er større end Billund – med to ind-/udfaldsveje. Den ene er ved Østbanegården – som ikke er det letteste sted at komme frem og tilbage til – den anden er ved Nørreport, som med havnens trafik og letbanen giver store blokeringer for en flydende infrastruktur. Bygningen af Dokk1 har umuliggjort en fornuftig økonomisk løsning på dette problem, men med en dyr tunnel eller broløsning kan man sikkert komme langt. God planlægning vil jeg ikke kalde det, forskning eller ej.

Fremskridtet med vores levevilkår og økonomi har givet os bilen som transportmiddel, og som jeg plejer at sige: Den, der har mest brug for en bil, er en enlig mor med tre børn, der skal hentes og bringes og købes ind til, og det hverken kan eller vil nogen lave om på. Vi har valgt politikere til at varetage vores udvikling på dette område, og jeg forstår deres uvilje mod biler i midtbyen, men bilerne er der, og de bliver billigere og mere økologiske, og det er efter min opfattelse byens forbandede pligt at tage højde for de fakta, som ingen kan ændre. Det er, som om det kom bag på Postnord Danmark, at der kom færre breve, efter at vi fik e-mail. Vi snorksover. Vi taler om at planlægge og udvikle en by på snart 400.000 indbyggere! Det kræver mere fornuftig omtanke og hårdt arbejde, end de fleste forestiller sig, og der skal store tanker til.

Hvis flere højhuse skal bygges i Aarhus’ midtby, så sørg for, at man kan komme rimelig let frem og tilbage til hovednetværket af transportmidlerne, dvs. vejene, cykelstierne og letbanen, samtidig med at der bliver steder, hvor man kan parkere både sin bil og sin cykel og have grønne områder. Det hele roder for meget i øjeblikket, primært på grund af meget dårlig planlægning. Jeg tør slet ikke nævne Mindet og et større højhus på havnen, planlagt til at ligge lige rundt om hjørnet fra Mindet. Hvordan har I tænkt jer, at folk skal kunne komme frem og tilbage? DSB kan heller ikke finde ud af det i øjeblikket. Og sådan kunne jeg blive ved i desværre alt for lang tid.