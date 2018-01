Debat: Oplev andre kulturer – kør en tur på Viborgvej

I 1954 udgav den franske humorist Pierre Daninos bogen ”Les Carnets du Major Thompson”, som året efter blev filmatiseret med Jack Buchanan og Martine Carol i hovedrollerne. I Danmark hed filmen ”Major Thompson opdager Frankrig”. I bogen og filmen stilles franskmændenes og englændernes kultur, fordomme og særheder op mod hinanden på en meget charmerende måde. Et af temaerne om kulturforskellene drejer sig om franske kontra engelske bilister. Franske bilister karakteriseres som fremragende, men dristige og risikovillige, mens engelske bilister karakteriseres som elendige, men forsigtige.

Adskillige oplevelser i den senere tid i trafikken på Viborgvej i Aarhus har fået mig til at sende venlige tanker til Major Thompson. Når jeg kører ind mod byen ad Viborgvej, overholder jeg – ligesom Major Thompson ville have gjort – hastighedsgrænsen på 60 km i timen. Jeg oplever imidlertid gang på gang at blive overhalet højre om, hvor der er en busbane, som bilister med en anden trafikkultur kan benytte sig af, når de synes, at 60 km i timen er for lidt. Blandt de højreoverhalende bilister er der en del, der kører i BMW’er med tonede ruder.

Når jeg kører ud ad Viborgvej, drejer jeg normalt til venstre ad Ryhavevej på Hasle Torv. Ligesom Major Thompson ville have gjort, standser jeg for gult lys og venter i venstre—svingsbanen, indtil trafiklyset viser grønt. Også her har jeg oplevet at blive overhalet højre om, og heldigvis har den dristige bilist været så fremragende, at han er nået et par meter ind på Ryhavevej, før de modkørende biler på Viborgvej kunne nå at køre frem. Når danskere rejser til udlandet, ønsker mange af dem sikkert at opleve andre kulturer. De behøver imidlertid ikke at købe dyre udlandsrejser. Hvis de gerne vil opleve (trafik)kulturforskelle, kan de bare køre en tur på Viborgvej i Aarhus.