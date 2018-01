Debat: Kære statsansatte

I er ikke de første, der er blevet berørt af, at en arbejdsplads flytter eller nedlægges, men man skulle tro det.

I har fået kørt jeres fagforeninger i stilling, og det skal de også, det er det, vi har dem til, men det er også lykkedes jer at få kørt medierne i stilling, og tillykke med det. Til medierne fortæller I og jeres fagforeninger om, hvor forfærdeligt det er, at regeringen flytter nogle af statens arbejdspladser fra København til provinsen (set i forhold til det samlede antal arbejdspladser i københavnsområdet er det promiller). I fortæller om al den viden, der nu tabes, hvis I som medarbejder ikke flytter med jeres arbejdsplads, og om alle de familier, der bliver berørt af denne ulyksalige udflytning. Man får det indtryk, at statens styrelser er til for jer og ikke omvendt.

Har I glemt kommunalreformen i 2007 (sikkert, for I var ikke berørt), hvor man reducerede antallet af kommuner til 98, nedlagde 12 amter og oprettede 5 regioner? Stort set samtlige medarbejdere blev berørt (kun få kommuner fortsatte uændret). Ekspertise og viden forsvandt som dug for solen, og rigtig mange kommunalt ansatte fik nye arbejdsopgaver og arbejdssteder. For dem, der var ansat i amterne, var deres arbejdsplads simpelthen lukket den 1. januar 2007.

Eller da man i 2005 overførte de (vel)fungerende kommunale skattevæsener til staten, og medarbejderne blev fordelt på de nyoprettede skattecentre rundtom i landet. Også her gik viden, kompetencer og ekspertise tabt. Medarbejdere måtte flytte eller pendle, hvis de ville følge deres hidtidige arbejdsopgave, hvis man i øvrigt var så heldig, at arbejdsopgaven stadig fandtes.

306 nye arbejdspladser vækker glæde i Aarhus

Alt dette skete uden den store mediebevågenhed. Men man må sige, at det er lykkedes jer statsansatte at få jeres sag i medierne, og medierne sluger det hele råt.

Tænk i øvrigt på den ofte forekommende situation – som kun får et kort indslag i nyhederne – at f.eks. en slagterigigant lukker sit slagteri i et lille bysamfund, og 100 slagteriarbejdere bliver arbejdsløse. Det er en større katastrofe for menneskene i det lille lokalsamfund, for der er ikke flere arbejdspladser i byen. Det samme gælder ikke for jer i København. Når regeringen flytter statsarbejdspladser til provinsen, er der stadig mange arbejdspladser til jer, som ikke ønsker at flytte.

Men til jer, der flytter med arbejdspladsen: Velkommen til provinsen, her er ikke så ringe endda.