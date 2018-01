Kronik: Vi skal bruge alle gode kræfter – folkekirken kan afhjælpe samfundets problemer

Hvem skal klare ærterne? Hvem har egentlig ansvaret? Når ensomheden er stor blandt unge og blandt ældre? Når vi på ingen måde er i hus med integrationen? Når mennesker i den arbejdsdygtige alder står uden for arbejdsmarkedet og måske aldrig vil komme i nærheden?

Det er ikke så mange år siden, at pilen ville pege på kommunen og staten. I dag er alle enige om, at det er urealistisk at tro, at vi kan ansætte os ud af de opgaver og udfordringer, vi står over for. Regeringens civilsamfundsstrategi, som børne- og socialminister Mai Mercado og innovationsminister Sophie Løhde præsenterede i oktober 2017, er udtryk for, at regeringen er klar over, at det er nødvendigt, at så mange som muligt tager medansvar for gode og rummelige fællesskaber. At skabe gode livsvilkår for alle. Det kommer til udtryk i regeringens ønske om at involvere det private erhvervs- og foreningsliv i løsningen af de problemer, vores samfund står over for.

Regeringens civilsamfundsstrategi trækker på den samme tænkning, som mange kommuner forsøger at realisere. I Holbæk hedder det Holbæk i Fællesskab, i Skanderborg Kommune 3.0, og i Aarhus hedder det Kommune forfra. Aarhus er frivillighedshovedstad 2018, og spørgsmålet lyder: Hvordan kan myndigheder og borgere supplere hinanden i den fortsatte udvikling af vores fælles velfærd?

Kommunerne ønsker at skabe nye velfærdsløsninger ved at få kultur- og fritidslivet på banen, fordi de netop kan supplere kommunens måde at arbejde på. Her er der varme hænder, hjerner og fællesskaber. Her er der mulighed for at få et positivt bidrag til livsindhold, identitet eller noget at rive i. Kommunerne ønsker at finde løsninger på de udfordringer, som integration og inklusion af udsatte børn og voksne byder på. Målet er, at de, der står uden for arbejdsmarkedet af forskellige grunde, også må opleve at være del af et fællesskab.

Folkekirken har mindst to spor i sit dna. Vi ser en folkekirke, der reproducerer sig selv, både hvor det er relevant, og hvor det er dybt irrelevant. En kirke, der forkynder rent og purt og taler fra et helt andet sted i forhold til de udfordringer, vi står med som samfund her og nu.

I den anden ende af spektret har kirken i sit dna vist en kreativ evne til at tage bestik af enhver tids udfordringer og bidrage særdeles konkret og aktivt. Vi kan blandt andet tænke på kirkelige, sociale organisationer som Kirkens Korshær, der for mere end 100 år siden viste nye veje i forhold til storbyens udstødte, og senest i dagens Danmark på de mange sorggrupper, sociale væresteder og herberger.

Set herfra er spørgsmålet, om folkekirken kan involveres og involvere sig i udviklingen af civilsamfundet. Svaret afhænger naturligvis af, hvad folkekirken kan bidrage med. Vi tror, at folkekirken bærer meget med sig, som kan inspirere på vej ind i et fremtidens Danmark, som vi er fælles om.

Folkekirken bærer et menneskesyn med sig, som er vigtigt for udviklingen af civilsamfundet. Dette menneskesyn er formuleret fra et tredje perspektiv. Hvor der ikke er nogen, der vil noget med den anden. Ikke andet end at den anden skal have mulighed for at være den, hun eller han er. Endemålet for det kristne menneskesyn er ikke beskæftigelse, integration, inklusion eller andre ellers udmærkede mål. Målet er alene, at det andet menneske må blive mødt som et medmenneske med værdighed. Et menneske, der i mødet finder fællesskab og hjælp til at leve dette brogede menneskeliv med de ar og handicaps, livet ellers måtte have givet.

Du er som menneske mere end din kontanthjælpsmodtagerstatus. Mere end din diagnose, din straf og din historie.

For at det kan erfares, leves og mærkes, skal vi skabe fællesskaber, hvor alle får mulighed for at møde andre, hvis nærvær og engagement netop udfolder dette blik på den anden.

Det er ikke den andens potentiale, chancerne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, der er afgørende. At den anden er, er nok!

Et vigtigt element, som folkekirken også bringer ind, når fællesskaber skal etableres, er kirkens fornemmelse for afmagt. At turde se afmagten i øjnene, vide, at der er meget i livet, som vi kan gøre bedre, og så er der en hel del, som intet menneske kan forandre.

Hvem oplever ikke sorg, hvor invaliderende den er? At det fællesskab, man mest af alt ønsker sig, er bag én og ikke foran én. Den sorg møder vi alle, om ikke i eget liv, så i den andens. Det kan i sig selv gøre selv den dygtigste præst, læge, socialrådgiver, social- og sundhedshjælper, psykolog, sygeplejerske – ja, afmægtig.

Denne afmægtighed tror vi ikke på kan afhjælpes, den er et vilkår ved livet. Derfor handler det om, både for den, der lever med afmægtigheden og den professionelle, at lære at leve med den.

Det kristne menneskesyn fastholder med andre ord det komplekse og sammensatte menneskeliv. Vi skal altid insistere på, at der i vores beskrivelse af den anden altid er et perspektiv, der mangler. Det er vores håb. Herfra kan det vise sig, at nye fællesskaber løber én i møde.

Folkekirkens ansatte og frivillige har sprog for og er vant til at begå sig i landskaber formet af kuldsejlede planer og det, som aldrig vil lade sig fikse. Disse landskaber og erfaringer skal medtænkes, når vi ønsker at udvikle civilsamfundet og dele vore fællesskaber.

Tager vi konsekvensen af at ville se afmægtigheden i øjnene, får vi indtænkt den mest vidtgående bredde af civilsamfundet. For selvfølgelig skal civilsamfundet (herunder altid også folkekirken) lade sig udfordre og åbne fællesskaberne for den anden, også når han ikke alene i udseende, men også i kultur og tro, repræsenterer en mangfoldighed, vi i første omgang ikke har fantasi til at rumme.

Ensomheden, hvor den virkelig gør ondt, hvor den lugter uvasket og af pis, hører med. Ambitionen skal være: Lad os dele vores ensomhed.

Som samfund kan vi plukke mange lavthængende frugter ved at inddrage folkekirken endnu mere i samarbejder. Vi har en folkekirke, der er til stede fra Skagen til Gedser. Et multilokalt fællesskab!

I disse år florerer partnerskaber mellem kirke og kommune eller andre foreninger. Vi ser så forskellige initiativer som vinterherberg, væresteder, hjemmeplejepræst, samarbejdsaftaler om integration og beskæftigelsestilbud udvikle sig. Men stadig har folkekirken som organisation brug for at blive budt op til dans, hvor folkekirken kunne være med til at gøre en forskel.

Skulle den videre udvikling af civilsamfundet ikke også ligge folkekirken på sinde? Skulle en af samfundets absolut ældste institutioner, med opbakning fra mere end 75 pct. af befolkningen, ikke også bidrage til sammenhængskraften i samfundet, kulturelt, socialt og demokratisk?

Allerede bidrager folkekirken meget, som den måske største kulturudbyder af foredrag og musik, gudstjenester og kirkelige handlinger som begravelser og bryllupper, der samler millioner af deltagere på årsplan. Ved siden af disse kendte kerneaktiviteter kender ingen tallet på de frivillige, der er besøgsvenner, vågekoner, deltager i sorggrupper mv. Omfanget af de udlån af faciliteter til forskellige organisationer som AA, patientforeninger mv., der har glæde af vore fælles sognegårde rundt om i hele landet, kender vi heller ikke.

Folkekirken har brug for invitationerne til at bidrage til civilsamfundets sammenskudsgilde, fordi vi kan noget forskelligt og åbner med vore forskellige interesser og historie forskellige rum. Sammen kan vi etablere nye rum, der vil appellere til andre end dem, vi hver især er i tale med i dag.

Vel findes de, der mener, at vi er bedst hjulpne, hvis det religiøse sprog lider en stille død. Men hvis ikke folkekirken bringer sit sprog, sin kompetence og erfaring og budskab i åbent spil, hvordan taler vi da om disse ting, hvem kan da lægge øre til? Men institutionen folkekirken skal også provokeres til at komme ud og møde sine medlemmer, hvor de er, og ikke mindst møde deres ensomhed. Sammen om tradition, tro og tvivl.

Stat, kommune og frivillige må, i forlængelse af regeringens civilsamfundsstrategi, gerne forstyrre og invitere folkekirken. Det har vores fælles folkekirke godt af.