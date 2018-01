Debat: Rituel drengeomskæring er en ligestillingskamp

Hvorfor beskytter vi som samfund ikke vores drengebørn mod, at deres forældre vil lege gud og for evigt ændre barnets krop? Den næste ligestillingskamp handler om drengebørns forhud.

For nylig var jeg med i programmet ”Shitstorm” på P1 sammen med Ekstrabladets chefredaktør, Poul Madsen, og meningsdanner Özlem Cekic. Især Özlem har på det seneste skabt stor debat på grund af ”Aysa får en lillebror” – en novelle om drengeomskæring, som skal bruges til undervisning i folkeskolen, og som støttes med 725.000 kr. af skatteborgernes penge.

Alle individer – uanset køn – skal have lov til at bestemme over egen krop. Derfor skal vi have en minimums-aldersgrænse for drengeomskærelse Alle individer – uanset køn – skal have lov til at bestemme over egen krop. Derfor skal vi have en minimums-aldersgrænse for drengeomskærelse

Jeg har stor respekt for Özlems Cekic’ ønske om at bygge bro mellem mennesker og hendes insisteren på at sætte svære emner til debat, og jeg kan kun tage afstand fra de trusler, som hun har været udsat for.

Den slags kan ikke accepteres i vores demokrati. Men ej heller kan vi acceptere, at forældre leger gud over børns kroppe.

Som samfund har vi pligt til at beskytte børnenes ret til at bestemmelse over egen krop. Vi har for længst sikret pigerne mod omskæring.

Minimumsalder

Nu må vi også passe på vores drengebørn. Alle individer – uanset køn – skal have lov til at bestemme over egen krop. Derfor skal vi have en minimumsaldersgrænse for drengeomskærelse. Indgrebet bør kun finde sted på et oplyst grundlag, når den unge selv er klar til at træffe et sådant valg.

At få sat en aldersgrænse for omskæring af unge mænd og kvinder er noget, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom havde med i partikongresoplægget ”Frihed i fællesskab” fra 2016, og der pågår en debat i Socialdemokratiet om emnet. Vi omskæringskritikere har befolkningen med os.

Hele 87 pct. af den danske befolkning er imod rituel omskæring. Også Lægeforeningen, Børns Vilkår, Børnerådet og Red Barnet er imod. Det er nu, vi må stå op for børnenes rettigheder og få gang i lovgivningen.