Manglende snerydning og manglende saltning på isglatte veje er hverdagskost i denne tid. Vi, der bor her, bidrager med skattebetaling såvel som andre i kommunen. Folk, der bor her, skal på arbejde som alle andre, men det er med risiko for liv og lemmer, at man undlader snerydning og saltning. Det ender med, at der bliver anlagt sag mod kommunen, hvis det fortsætter på denne måde. Det er en forskelsbehandling af kommunens beboere.

Her syd for Østergårdsvej er der fem veje, som løber ind i Odder Kommune. Odder Kommune salter til kommuneskiltet til Aarhus, men så er det slut. Det kan ikke være meningen. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at en stor del af byrådspolitikerne ikke ved meget om, hvad der foregår uden for Ringgaden.

Jeg overvejer en underskriftsindsamling om, at vi, der bor syd for Østergårdsvej, kan anmode om at blive indlemmet i Odder Kommune. Evt. nedslag i skatten kan selvfølgelig også være aktuelt, så vi selv kan foranstalte snerydning og saltning. Men jeg tror, at en eventuel indlemmelse i Odder Kommune er ønsket af mange. Vi føler os totalt glemt. Al kollektiv trafik er væk. Alle føler sig kun som ydere, men modtager ikke noget. Prestigeprojekter er der nok af i Aarhus, men der foregår altså også meget uden for bygrænsen. Byrådet bør ofre et par dage rundt i Aarhus Kommune.