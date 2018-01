Så er der igen lagt ved til bålet om de førerløse tog og de førerløse biler – denne gang endda med en ny spiller, nemlig privatisering af Københavns S-togsnet, når det bliver førerløst. Så det er ikke uden grund, at den almindelige avislæser smider håndklædet i ringen og gennem sine udsagn giver udtryk for en næsten religiøs opfattelse af den enes kvaliteter frem for den andens.

Postulaterne flyver i luften, og politikerne forsøger at sælge deres ideologier i hele forvirringen. Jeg har ikke forstand på politik, så det vil jeg holde mig fra. Men jeg har for mange år siden været rådgiver for DSB i forbindelse med fejl i deres ATC-system, som bevirkede, at der dengang blev dræbt mange mennesker som følge af, at togene kørte ind i hinanden, og at lokoførerne overså ATC-systemets faresignaler. DSB har dygtigt arbejdet videre med systemet, så Danmark er helt ude af de tidligere problemer.

Togkontrolsystemernes sikkerhed er karakteriseret ved, at de skal køre på steder, hvor der ikke kan køre eller opholde sig andre eller andet end netop tog. Et togkontrolsystem giver altså ikke nævneværdig sikkerhed, hvis toget kører sammen med anden trafik. Det gælder eksempelvis, hvis der kører et letbanetog sammen med den øvrige trafik i en by. Derfor er det vigtigt, at der bygges meget store sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsprocedurer op omkring et letbanetog, som vejer ca. 60 tons. I modsætning til den øvrige trafik kan det ikke undvige for at undgå en ulykke – det kan kun speede op eller bremse.

Derfor er det vigtigt, at vi alle bakker op om de alvorlige faglige tiltag, som er nødvendige for, at Aarhus får en så sikker letbane som overhovedet muligt. Det er skammeligt at høre de mange mishagsytringer, som letbanen, Aarhus, rådmanden og Sikkerhedsstyrelsen har været udsat for inden for det seneste halve år. Vi skal naturligvis kun være glade for, at de udfører deres professionelle arbejde til gavn for os alle.

Ofte læser man, at letbanen har en forældet teknologi, at det er noget gammelt skrammel og tilsvarende. Beklageligvis ved disse mennesker ikke, hvad de taler om, og beklageligvis får de mange andre med i deres vildfarelse. Det er rigtigt, at den første jernbane blev etableret mellem Roskilde og København for 170 år siden. Men siden da er der sket umådelig meget.

Selv kørte jeg for et par år siden i tog mellem Milano og Firenze. Det kørte med en hastighed på 356 km/t. En del af strækningen gik langs med en autostrada. Det var en forunderlig oplevelse i den grad at overhale de lynhurtige italienske biler med den dobbelte hastighed. Konklusionen må vel være, at skinnebårne tog kan noget andet end biler og busser og omvendt.

Det er således ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi skal have letbane eller elbusser i Aarhus. Vi skal naturligvis have begge dele og benytte dem, hvor de er bedst egnede. Det er en forholdsvis enkel sag at gøre et tog førerløst, når det har et togkontrolsystem, og det kører i en bane, hvor andre og andet udstyr ikke kan komme ind. Den københavnske metro er et velkendt eksempel og har kørt de seneste 15 år med meget stor succes.

Hvis letbanen i Aarhus bliver udstyret med den tilsvarende velkendte teknologi og får lov at køre i eget tracé, hvor andre ikke kan komme ind, er teknologien altså velkendt, gennemprøvet og tilgængelig. Men kan man udstyre busser og biler med den samme teknologi og få det til at fungere førerløst? Ja, det kan man godt, men det ville betyde, at der blev indrettet bilbaner, hvor det ikke er muligt at overhale, at alle vejkryds skulle være regulerede og tilsvarende foranstaltninger, så bilerne herved mistede den fleksibilitet, som karakteriserer bilerne, og som togene ikke har.

Skal bilerne bevare deres fleksibilitet og hastighed i trafikken, er det nødvendigt at benytte helt andre systemer. Og de ligger altså ikke lige for. Det er overordentligt komplicerede og hurtige systemer, som det vil tage rigtig mange år at udvikle, og som kan være en konkurrent til førerløse tog.

Det er naturligvis interessant at følge udviklingen, men det er stadig mere et marked for sensationslystne journalister, end det er for de beslutningstagere, som venter et snarligt gennembrud. Det har man ventet på i de seneste otte år, og det vil fortsat tage mange år, inden systemerne giver mulighed for køre med høj hastighed i tæt trafik.

Det er problematisk, at de førerløse biler i den grad bliver talt op som noget, der er lige ”på trapperne”. Det kan nemlig forsinke og måske endda forhindre at benytte letbanetog med gode, afprøvede togkontrolsystemer. Vi ved jo endnu ikke, om det overhovedet kan lade sig gøre at benytte førerløse biler og busser i moderne hurtigtkørende tæt trafik. Vi har endnu ikke skabt det juridiske grundlag, hvis noget skulle gå galt. Der er også en lang række etiske spørgsmål, der skal afklares.

Det svarer næsten til, at man i 1960 ikke vil købe et tv-apparat, fordi man vil vente indtil 2017 med at købe et moderne digitalt OLED-farve-tv. Tænk på alt det, vi så ville være gået glip af. Bemærk også, at S-togene i København inden for de kommende år skal udskiftes med moderne S-tog med moderne togkontrolsystemer, så de bliver meget hurtigere og kan køre førerløst hele døgnet. Besparelsen på driften vil hurtigt kunne betale investeringen. Det vil blive så god en forretning, at regeringen lægger op til, at S-togsforretningen skal sælges.

I Aarhus skal vi have en letbanering, som strækker sig helt fra Lystrup i nord til Stautrup i syd. Her kan toget køre lynhurtigt og være meget attraktivt for byens mange bilpendlere. Herved kan vi undgå trængslen på vejene og bilosen. Men letbanen er aldeles uegnet til at køre i byens gader, hvor den slet ikke bruger sine enorme kræfter. For her generer banen den øvrige trafik og skamferer byen med skinner, høje master og køreledninger.