Den 18. januar startede Midttrafiks nye repræsentantskab af folkevalgte fra hver kommune og valgte medlemmer til trafikselskabets nye bestyrelse. I alt ni lokalpolitikere, to fra regionen, en fra Aarhus og seks fra øvrige kommuner. Midttrafik leverer den kollektive trafik i Midtjylland, som hver kommune og Region Midtjylland bestiller og betaler.

SF prioriterer den kollektive trafik højt. Vi går ind i arbejdet i Midttrafik for en markant styrkelse af den kollektive trafik. Vi vil, at selskabet forvandles fra trafikselskab til mobilitetsselskab. Som sammen med kommuner, region og borgere udvikler nye måder at være mobil på:

Hvor det handler om at komme bedst og bæredygtigt fra sted til sted. Med bus, bil (ejebil/delebil) og bane og cykel, eller en kombination.

Hvor transport, miljø og sund livsstil tænkes ind i hver lokalplan og hvert trafikknudepunkt i Midtjylland.

Hvor demokratiet udvides via borgerværksteder og inddragelse af ”mobilister” i tidlig planlægning – ikke bare i afsluttende høringer.

Hvor det fortsat gælder om at være Danmarks bedste mht. stabil drift.

Midttrafik og ”mobilisterne” har erfaringer, som fortjener at drives videre:

Skolebuselever fra Spjald i Vestjylland foreslog og fik internet i alle Midttrafiks busser.

Buschauffører har løst ”gordiske knuder” i busomlægninger i Aarhus og andre byer.

Blinde og svagtgående er Midttrafiks rådgivere i indretning af bus, terminal og bane.

Kommuner investerer i vedvarende energi til klimavenlige busser.

Borger- og brugerinddragelse via ”Djurs Mobilitetsplan” i samarbejde mellem kommunerne, regionen og Midttrafik.

SF kommer med sit program: ”Mobilitet i Midtjylland” og med erfaringer fra Hedensteds mobilitetsudvalg, fra letbanesamarbejdet i Aarhus, Odder, Favrskov og Djursland og fra klimaprojekter.

Vi ønsker at styrke repræsentantskabet som et samarbejdsforum mellem alle kommuner og regionen. Midttrafik ledes af folkevalgte og skal være en landspolitisk aktør for bedre og billigere kollektiv trafik.

Vi finder masser af visioner, der kan foldes ud, f.eks. i lokalsamarbejde i Salling, busfornyelse i Herning og København, fleksforsøg i Skanderborg og i Nordjyllands Trafikselskab, letbane i Bergen, Karlsruhe og Mulhouse og ved grønne omlægninger af afgifter på transport.

Den nuværende regering bruger bremsen over for kollektiv trafik og speeder på bilisme. Den skaber øget trængsel. Det forringer for folk og erhverv. Men det kan ikke forhindre jysk nytænkning og udvikling af kollektiv trafik og fælles mobilitet. Den skal styrkes både i Midtjyllands landdistrikter, i byerne og i Aarhus-området med Danmarks første letbanenet.

SF går ind i repræsentantskab, bestyrelse og formandskab, for at ”mobilitetsselskabet Midttrafik” skal stå for den bæredygtige udvikling.