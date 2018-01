Region Midtjylland bør organisere og betale for frivillig HPV-vaccination af drenge for at forebygge de kræftformer, som opstår som følge af infektion med human papilloma virus (HPV). I dag er det kun pigerne, som tilbydes den frivillige HPV-vaccination.

Vaccinationen kan bl.a. forhindre udvikling af livmoderhalskræft, som opstår som følge af infektion med HPV tidligere i livet.

HPV er meget smitsom, og det er særdeles vanskeligt at undgå at blive smittet i en ung alder. HPV spiller også en rolle for udvikling af kræft i endetarmen, mandlerne og penis. Der er derfor mange fornuftige grunde til at bekæmpe denne virus hos begge køn.

Vaccinationen skal gives af to omgange, inden drengene bliver seksuelt aktive, og dermed fjerne risikoen for, at drengene bliver uvidende smittebærere.

HPV-vaccinationsdækningen af piger er desværre meget lav i Danmark, på trods af at vaccination beviseligt forhindrer kræft, og at alle tilgængelige undersøgelser viser en meget lav risiko for alvorlige bivirkninger. Forebyggelse af kræft er altid bedre end forsøg på helbredelse, og HPV-vaccination bør være et gratis tilbud til begge køn.