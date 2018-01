Debat: Skolereformen skal tage højde for børns alder

Efter at have set en meget oplysende udsendelse på DR2 7/1, ”Kroppens hemmeligheder: At vokse”, hvori det bl.a. blev oplyst, at børn vokser ekstremt hurtigt fra 0-1 år, afløst af en meget hurtig vækst indtil ca. 8-9 år, tænker jeg på de små førskolebørn og 0., 1. og 2. klasse.

Så længe barnet er i denne højvækstfase, er dets hjerne ikke aktiveret til større udvikling (dvs. indlæring). Hjernens udvikling går først i gang med at øge sin indlæringshastighed, når den hurtige voksealder stopper. En slags naturens måde at administrere indsatsen på – én ting ad gangen. Det er da tankevækkende – og så vidt jeg kan se ikke noget, der er taget højde for i den nye skolereform. Tværtimod står man klar med alverdens alfabetiske diagnoser.

Jeg vil opfordre alle, der lovgiver om og underviser denne kategori af børn, til at se denne udsendelse og indrette undervisning og krav herefter.

Som det fungerer p.t., stresses både børn, lærere og forældre unødigt. Tag denne kendte viden med, så undgås dette.

Børnene er ikke umulige eller syge – de vokser bare.