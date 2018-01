Debat: Omlægning af banen fra Hovedgård til Hasselager

Solbjerg og dens opland er i vild opstandelse over den VVM-undersøgelse, der nu er til høring, og i stor vrede over de fuldstændig uoverskuelige konsekvenser, den har for utallige beboere i området.

Jeg vil derfor på det kraftigste protestere mod de planlagte linjeføringer af banen ved Solbjerg.

Den centrale linjeføring er totalt håbløs, da den splitter et bysamfund på 5.500 mennesker i to dele! Med vidtrækkende konsekvenser for utallige beboere både med hensyn til støj og ødelæggelse af bymiljøet og det rekreative område ved Solbjerg Sø. Forslaget strider mod al sund fornuft og må være udtænkt af menneskefjendske bureaukrater på et ugennemtænkt grundlag.

Det er da absolut ønskeligt at få flere til at tage toget, så der sker en aflastning af de i forvejen forstoppede motorveje, men de af Banedanmark skitserede løsninger har ikke en chance for at ændre væsentligt på status quo. Det er da absolut ønskeligt at få flere til at tage toget, så der sker en aflastning af de i forvejen forstoppede motorveje, men de af Banedanmark skitserede løsninger har ikke en chance for at ændre væsentligt på status quo.

Den vestlige linjeføring med en bro over Stilling-Solbjerg Sø forekommer lige så vanvittig. Er man da ikke klar over, at den går gennem et fredet område (siden 1970) med et helt enestående fugleliv, hvor utallige ænder, gæs og svaner søger hvile og fodermuligheder? Broanlægget vil ligeledes ødelægge den smukke udsigt til søen, uanset hvilken vinkel man betragter det fra. Jeg fatter ikke, at man kan tilsidesætte en fredning med et så bastant anlægsarbejde.

Den østlige linjeføring vil ligeledes have alvorlige konsekvenser, da den kommer tæt på miljøet ved Astrup Kirke og vil genere et meget stort antal beboere, inkl. dem, som i god tro har købt grunde i de ny udstykninger øst for byen, i den tro at området stødte op til fredelige marker og den skov, som rejser sig nord for Solbjerg.

Hele projektet sættes i yderligere relief ved, at man med dette kobler Skanderborg Station af banens hovedstrækning.

Netop Skanderborg er det eneste sted, hvor også bilister har en mulighed for at parkere og fortsætte med en behagelig togrejse. I den henseende er Aarhus Hovedbanegård helt og aldeles ubrugelig, medmindre man da er så heldig at bo i nærheden af den ny letbane. Den, som byrådet åbenbart tror, er den nye åbenbaring til løsning af Aarhus’ trængselsproblemer.

Som det har været påpeget fra efterhånden mange sider, skal der tænkes i helt andre baner og etableres en ny banegård vest for Aarhus, gerne ude ved motorvejskrydset, med letbane ind til Aarhus C. Og med alle de nødvendige muligheder for parkering. Så sparer man også 16-18 minutter ved, at toget ikke skal ”tøffe” ind gennem banegraven – og ud igen.

Jeg ved godt, at det møder en mur af modstand fra Aarhus Byråd, men i sidste ende bør det vel være en folketingsbeslutning, da det jo er der, pengene skal bevilges.

Kunne det ikke snart gå op for trafikplanlæggerne, at ca. 75 pct. af personbefordringen i Danmark foregår med bil, og skal der virkelig rykkes en betydende andel af bilisterne over i toget, kræver det fremkommelighed og ikke mindst de nødvendige p-muligheder ved stationerne.

Det er helt grotesk at bruge 3,5 mia. kr. på at spare seks minutters togrejse, når man samtidig ved, at der dagligt spildes halve og hele timer for bilister og vognmænd på en håbløst underdimensioneret E45.

Med lidt sarkasme kan man omskrive Aarhus’ kendte slogan til:

Idioti – Danish for progress.