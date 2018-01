Opsigelsen af indkøbsaftalen om PVK’er i Region Midtjylland viser, at det betaler sig, når fagpersonalet er vedholdende i protester om nye produkter. Desværre har regionens lederforum for økonomi (LFØ) valgt en uheldig formulering, da det offentliggjorde opsigelsen af aftalen. Med formuleringer som: »Eet har vist sig at være en særdeles vanskelig og krævende proces at implementere et nyt produkt, der på mange måder er væsentligt anderledes end det kendte produkt, og som anvendes af så mange klinikere i hele organisationen,« og: »... fordi vi i LFØ har vurderet, at den forventede besparelse på produktet vil blive spist op, hvis vi skal igennem en ny oplæringsproces i klinikken med deraf følgende forsinkelser i behandlingerne,« lægges alle problemer med det nye produkt over på personalets faglige kompetencer. Dette er både usandt og uanstændigt. Personalet har gennem hele processen påpeget reelle kliniske og patientsikkerhedsmæssige problemstillinger. Produktet havde desværre en tendens til at bøje i årene under anlæggelse, så det ikke virkede, hurtigere blev ”utæt” og ikke kunne tage trykket ved forceret injektion, som f.eks. kontrastinjektion i forbindelse med hjertescanninger.

Dette er blot nogle af de konkrete problemstillinger, vi har stået i i mit afsnit med hjertesygdomme på AUH. Min oplevelse er ligeledes, at det er mere smertefuldt for patienterne at få anlagt de nye venekatetre end det tidligere produkt. Dette skulle angiveligt skyldes forkert stikketeknik, men producenten har været på besøg for at afhjælpe problemerne med anvendelse af venekatetrene, og denne kan bekræfte, at stikketeknikken hos dem, han har besøgt, ikke fejler noget.

Producenten kunne ikke lære os noget, der ville afhjælpe problemerne. Altså må det være produktkvaliteten, der er noget i vejen med.

Jeg synes ikke, at det er rimeligt af regionens lederforum for økonomi at bruge ovenstående formuleringer i opsigelsen af aftalen. Hvorfor ikke bruge de ord, der er kommet fra fagpersonalet, der har haft produktet i hånden de seneste måneder. Nemlig at det ikke lever op til regionens høje kvalitetskrav! Dette ville vise respekt for klinikeren, rettidig omhu og ansvarlighed over for kvaliteten og patientsikkerheden.