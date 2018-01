Flemming Knudsen: Frivillighed er guld værd – men pas på

I uge 3 markeres starten på "frivillighedsåret" – bl.a. med et stort arrangement i Ridehuset lørdag den 21. januar, hvor der er taler af borgmesteren og regionsrådsformanden.

Aarhus Kommune meddeler:

»Aarhus er af organisationen European Volunteer Centre udnævnt til at være europæisk frivillighovedstad i 2018. Titlen gives til kommuner og byer, som gør en særlig indsats for at fremme frivillighed og skabe gode vilkår for dem, der gerne vil være frivillige.

Aarhus har fået titlen, fordi kommunen har vedtaget en medborgerskabspolitik, som der løbende følges op og måles på. Derudover fremhæver juryen bag europæisk frivillighovedstad, at der i Aarhus er en god kontakt mellem kommune, kulturliv og sociale velfærdsområder, hvor frivillige i høj grad sætter dagsordenen for, hvordan kommune og civilsamfund samarbejder.«

Bag åbningen står Aarhus Kommune og Region Midtjylland, og med titlen som europæisk frivillighovedstad har de to – regionen og kommunen – et mål om at »synliggøre, hylde og fejre frivilligheden og fællesskaberne og åbne for eksperimenter med nye veje til velfærd.«

Jeg synes, at frivilligt arbejde er guld værd! Jeg har selv været frivillig idrætsleder gennem 30 år, og foreningslivet er en vigtig del af det danske demokrati, men her ved indgangen til frivillighedsåret vil jeg gerne påpege, at man til enhver tid skal passe på ikke at overskride grænser for, hvad frivillige skal påtage sig. De frivillige må ikke overtage de stillinger, som i stedet burde være besat af folk, som arbejder efter overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.

Hvis de frivillige udfører et arbejde, som i stedet burde være udført af mennesker, som skal have løn, og samfundet dermed sparer lønudgifter og holder folk ude af arbejdsmarkedet, er grænsen overskredet.

Det er vigtigt, at der skelnes mellem fast arbejde og f.eks. frivilligt foreningsarbejde.