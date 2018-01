Jeg drøfter jævnligt de kommunale anlægsbudgetter med borgmestrene. Her hører jeg ofte om planer for renoveringsprojekter på skoler, institutioner, stier og veje, som må udskydes på grund af anlægsloftet.

Anlægsloftet er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) og sætter grænserne for, hvor mange skattekroner kommunerne må bruge på at forbedre de kommunale bygninger og den kommunale infrastruktur.

Kommunerne i vores region får flere og flere indbyggere. Der er øget trafik på veje, stier og broer. Det kræver kommunale investeringer. Kommunerne vil gerne forbedre de bygningsmæssige rammer og bedre fremkommelighed for deres borgere.

Men aftalen om anlægsloftet bremser kommunernes investeringer i blandt andet bedre bygningsmæssige rammer og bedre fremkommelighed. Det er et stort problem.

Beregninger, som Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har lavet, viser, at mens kommunernes muligheder for at investere i anlæg reduceres, så er statens andel af de samlede anlægsinvesteringer steget i samme periode.

Jeg synes, det er godt, at staten investerer i motorveje, baner og broer. Desværre flader den slags store anlægsinvesteringer ud i disse år. Det haster med at få gang i projekter, som er helt nødvendige for områdets infrastruktur. Jeg kan nævne: Marselistunnelen, E45, rute 26 mellem Viborg og Aarhus, statslig medfinansiering af letbanens kommende etaper og en østlig fjordforbindelse ved Randers.