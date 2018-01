Debat: Letbanens direktør får gyldent håndtryk

Endelig kom letbanen op at køre med passagerer, efter at den i månedsvis har kørt gennem Aarhus som et spøgelsestog uden passagerer. Om letbanen så bliver den transportable gevinst for byen, som man har haft de store forhåbninger om, det vil tiden vise.

Det er dog ganske uforståeligt, at letbanens direktør Claus Rehfeld Moshøj, som er ansvarlig for, at letbanen ikke levede op til godkendte sikkerhedskrav, hvilket som bekendt førte til aflysningen af den planlagte indvielse den 21. september sidste år, nu får et gyldent håndtryk på 1,4 mio. kr. for at gå af som direktør. Jeg synes, det er for dårligt, at man ligefrem skal belønnes for at have begået et så eklatant fejltrin.

Jeg skal gerne indrømme, at de moderne sporvogne med deres strømlinede og futuristiske design ikke er særligt kønne. De mangler ganske enkelt den charme og skønhed, som de gamle sporvogne havde.

Og hvad strømmasterne angår, er de ikke just en pryd for byen. Det ville uden tvivl have hjulpet, hvis de var blevet udført i gammeldags stil med ornamenteringer; så ville de ikke have haft den samme skæmmende effekt i bybilledet.