Debat: Aarhus og magtarrogance

Måske er det meget sundt for Aarhus Kommune for en kort stund at mærke, hvordan det er at være den lille. Da åbningen af letbanen gentagne gange i efteråret blev udskudt på grund af mangelfuld opfyldelse af sikkerhedsprocedurer, blev gloser som ”magtarrogance” og ”københavneri” af kommunen og regionen brugt mod Trafikstyrelsen i frustration over forsinkelsen. Selvom styrelsen givetvis kun har fulgt gældende regler. Med tidligere rådmand for miljø og teknik, Kristian Würtz, i spidsen har Magistraten besluttet et forbud mod konventionel landbrugsdrift i Beder-området, hvor byen har drikkevandsinteresser, hvorved man ”overruler” gældende lovgivning. Magtarrogance udøvet over for en håndfuld sagesløse bønder. Logisk set burde man i samme ombæring have indført et forbud mod salg af konventionelt producerede fødevarer i kommunens detailhandel, hvilket i praksis kun ville tillade salg af økologiske produkter. Ud fra et folkesundhedsmæssigt synspunkt ville der være langt større perspektiver i at forbyde rygning, indtagelse af alkohol, bilkørsel eller affyring af nytårsskyts i byen. Men det er der jo nok ikke mange stemmer i.

Økologisk landbrug, som mit eget, står ud fra en ressourcemæssig sammenhæng på skuldrene af det konventionelle, ligesom Aarhus som by er helt afhængig af forsyninger udefra af basale fornødenheder som energi, fødevarer, råstoffer i øvrigt og bortskaffelse af affald. Lidt ydmyghed i forhold til oplandet ville være klædeligt. Hvis forbuddet bliver stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, og senere i retten, vil det åbne et tag selv-bord for kommunerne på miljøområdet, som ingen i et retssamfund kan være interesseret i. Så vil man som borger og virksomhed være fuldstændig underlagt ens kommunes luner og således uden retssikkerhed. Hermed en opfordring til den nye magistrat om at genoverveje dens beslutning.