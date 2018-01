Kort efter nytår kunne vi igen i DR Nyheder høre om de studerendes håbløse boligsituation i København. Det har længe været kendt, at studerende i København har ekstremt svært ved at finde boliger, der er til at betale, når indtægten er SU og muligvis et lille bijob.

Det næste boligprojekt for de hårdtprøvede studerende, er ombyggede stålcontainere, der skal placeres midlertidigt i København.

I samme nyhedsudsendelse, hvor der blev talt om midlertidige boliger af skibscontainere, kunne vi høre professor Morten Skak med speciale i boligøkonomi udtale, at det umiddelbart ville være indlysende at udflytte en del videregående uddannelsespladser fra de største studiebyer, særlig København, men måske også Aarhus.

Uden for København og de tre andre store studiebyer er det nemlig stadig muligt at leje billige lejligheder eller få et kollegieværelse.

Det er simpelthen så dyrt at bygge i København, at der aldrig vil kunne bygges nye lejligheder eller studieboliger, der med rimelighed kan betales af unge mennesker på SU.

Flyt derfor 25.000 studieplader ud af København, og stop for yderligere udvidelser af studiepladser i Aarhus, Odense og Aalborg.

Lad studiepladserne følge udflytningen af de statslige arbejdspladser.

Logikken er jo fuldstændig klar; studiepladserne skal jo være, hvor befolkningen og arbejdspladserne er, og hvor der kommer flere arbejdspladser til. Det giver et Danmark i balance.

Vi er mange, der for år tilbage var tvunget til at flytte fra den egn, hvor vi kom fra, for at videreuddanne os i de store studiebyer. Lad det nu blive sådan, at unge mennesker får mulighed for at få en videregående uddannelse på den egn, hvor de kommer fra og måske har lyst til at bo.

Et stort flertal i Folketinget støtter i disse år op om udflytningen af statslige arbejdspladser. Mon ikke Folketinget vil støtte op om unge menneskers mulighed for at få en studieplads i nærheden af deres hjemegn til en pris, der kan betales af en SU.

Fortsæt nu projektet, der får Danmark i balance.