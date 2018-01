Heksetrappen – forbindelsen fra den intime Heibergsgade til Strandvejen – går en grum skæbne i møde.

Onsdag aften gav byrådet grønt lys for et problematisk nybyggeri i Heibergsgade. Godkendelsen indebærer, at Aarhus Kommune giver en bygherre lov til at ændre på forløb for og udseende af den offentlige Heksetrappen.

At kommunen hermed overlader en privat investor initiativet og mulighed for at forandre vores fælles byrum, er selvfølgelig ulovligt. Grundejeren har købt byggegrunden – ikke Heksetrappen.

I denne sammenhæng er det ingen undskyldning, at Teknik og Miljø har travlt med bortforklaringer og skandaler. Stadsarkitekten, medlemmerne af Teknisk Udvalg og de nyvalgte byrådsmedlemmer gider ikke at forholde sig til ulovligheden. Denne ignorante holdning gennemsyrer forståelsen af det nære demokrati, borgerinddragelsesprocessen og tilliden til det byråd, som vi alle valgte ind for blot et par måneder siden.

Manipulerede visualiseringer

Når man fra nærmeste hold har fulgt sagen om nybyggeriet i Heibergsgade, overrasker intet. Det er en skueproces ud over alle grænser, hvilket understreges af den kammeratlige tone, som kommunen og bygherren imellem lægger for dagen.

Så nemt er det at spolere et intimt og hyggeligt bymiljø i midtbyen, alt imens Heksetrappens skæbne er uvis. Et nyt år og et nyt byråd. Men ellers er alt, som det plejer at være. Så nemt er det at spolere et intimt og hyggeligt bymiljø i midtbyen, alt imens Heksetrappens skæbne er uvis. Et nyt år og et nyt byråd. Men ellers er alt, som det plejer at være.

Historien starter med, at kommunen skriver: »Projektet og nybyggeriet i Heibergsgade kan bringe stor opmærksomhed. Både i forhold til naboer og politikere.« Dette skrækscenarie vil man for alt i verden undgå. Det dur naturligvis ikke, at vi borgere diskuterer og informeres om nybyggeriet. Derfor holder kommunen meget lav profil og kortene tæt ind til kroppen. Faktisk har man så travlt med ”tys-tys-strategien”, at man glemmer at høre, om ejeren af nabogrunden mon også har en mening!

Hverken byggeriets groft manipulerede visualiseringer eller skyggediagrammer, der viser, at bygningen angiveligt vil generere mere lys hos naboerne, får systemet til at vakle. Heller ikke en dyb bekymring fra naboer, hvis sydvendte altaners liggestole får udsigt til en murstensfacade 2,3 meter fra gelænderet. Eller det faktum, at gående, som fremover benytter Heksetrappen, skal forholde sig til nybyggeriets terrassesnak samt indholdet af kødgryder og i øvrigt føle sig overbegloet og vurderet i det offentlige rum. Eller at den fælles havemur og sammenhæng mod Strandvejen bliver en parentes.

Teknik og Miljøs stempel og standardgodkendelse fejer sædvanen tro enhver nabobekymring og gene af vejen:

»Vi vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke de omkringliggende bebyggelser væsentligt.«

Så nemt er det at spolere et intimt og hyggeligt bymiljø i midtbyen, alt imens Heksetrappens skæbne er uvis. Men naturligvis er stadsarkitekten inde over.

Borgerne og naboerne kan desuden se frem til et nybyggeri, der – ikke mindst set fra Strandvejen – burde indgå som et særskilt kapitel i byens bog om højhuspolitik.

Et nyt år og et nyt byråd. Men ellers er alt, som det plejer at være.