I Danmark har vi intet præstestyre. Enhver, der er kravlet ud af dåben, kan være præst i den kristne menighed, lyder ordene fra Luther. Ligemænd skal ikke bestemme over hinanden – medmindre man altså hedder Tommy Petersen eller Camilla Schwalbe, hvem der på det seneste på egen samvittigheds vegne har påtaget sig at agere samvittighedsplejere og ypperstepræster for hele folkekirken.

Præster må ikke have holdninger, der byder socialdemokraten og den radikale imod, forstås det. Præster skal rette ind, lade sig opskrive for deres uvilje mod homoseksuelle vielser og derpå fyres, er humlen i deres attentat mod kirkens frihed.

De glemmer en række fundamentale ting, idet de hælder hele den moderne verdens sekulære moral ned over den kristne kirke. Kirken er ikke til for staten – nok er den blevet omfavnet heraf i grundloven, men kirkens troskabsed har aldrig og skal aldrig være til politikernes forgodtbefindende. Kirkens troskab tilhører Gud, og det er ham og hans evangelium, kirkens præster skal bære vidne til.

Dette må præsterne gøre, sådan som de finder, at en teologi kan understøtte. Det gode ved loven om vielser af samme køn var, at det satte kirken fri til at bestemme selv, hver præst efter sin samvittighed. Der gik dog ikke længe, inden friheden blev til en progressiv tvang. Tror man ikke på det samme som Tommy Petersen og Camilla Schwalbe, skal man fyres.

Det er imponerende, at Petersen og Schwalbe i deres jagt efter anderledes tænkende ikke kan se, at de bedriver selvsamme undertrykkelse, som tidligere er bedrevet mod de homoseksuelle. Før forfulgte man homoseksuelle, nu skal man i den hellige progressivitets navn forfølges for at følge sin samvittighed.

Politikerne glemmer, at kirkens styrke er dens autonomi. Folk har en stemme, dersom de ønsker ting ændret i deres sogn. I stedet tyr politikerne til magtmidler, som vi endnu ikke har budt noget fremmed trossamfund – blacklistning og fratagelse af brødet.

Hvorfor denne inkonsekvens, Schwalbe og Petersen?