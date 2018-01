Debat: Bravo, rådmand Simsek

Ifølge JP Aarhus 10/1 vil den nye rådmand for teknik og dermed også trafik, Bünyamin Simsek, sørge for, at det katastrofale vejkryds ved Mindet/Dokk 1 bliver til et normalt T-kryds.

Bravo og mange tak. Endelig er der en rådmand med kraftig rygrad og sans for almindelig sund fornuft, der kan se, hvor amatøragtigt kommunens vejansvarlige indtil nu har formået at iværksætte den ene uigennemtænkte panikløsning efter den anden vedr. netop dette vejstykke.

På baggrund af mit tidligere debatindlæg om denne sag og de svar, der kom frem fra afdelingen for teknik og miljø, kunne jeg nemt blive fristet til at mene, at det måske også ville være en idé at få luget ud blandt inkompetente medarbejdere i trafikafdelingen.

Om den nye T-krydsløsning bliver noget med trafiklys, bomme og eventuelt en rundkørsel, vil jeg se frem til at finde ud af, især når rådmandens målsætning skal være, at det skal fungere som et normalt T-kryds.