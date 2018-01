Debat: En af Aarhus’ grønne perler

Som en sports- og naturperle ligger Jydsk Væddeløbsbane på området imellem Aarhus’ stadion og Marselisborg Slot. Det har den gjort siden 1924. I de første år blev der kun redet galopløb, men i 1928 kom traverne til. Banen var en kæmpesucces, hvor det ikke var et særsyn med 6.000 tilskuere på lægterne.

I årene fra 1938 til 1940 gennemgik banen en gennemgående renovering, som kostede ikke mindre end 1,5 mio. kr. Det var et kolossalt beløb på dette tidspunkt. Aarhus Byråd krævede, at arbejdet skulle gennemføres som nødhjælpsarbejde. Det betød, at flere hundrede unge mennesker fik et arbejde i forbindelse med det omfattende jordarbejde, som var nødvendigt for at udjævne det kuperede område. Da arbejdet var færdigt, blev banen betragtet som en af de flotteste og mest moderne hestevæddeløbsbaner i Europa.

Jydsk Væddeløbsbane har i sin 94-årige historie naturligvis haft både op- og nedture. Sportsligt har banen igennem årene markeret sig i toppen med trænere som Vagn Lønborg (Futter) og Birger Jørgensen. Det er blevet til en lang række danmarksmesterskaber, derbysejre samt et europa- og et verdensmesterskab.

Det ultimative lavpunkt kom i 2007, hvor banens køkken blev udsat for en voldsom gaseksplosion. Heldigvis skete eksplosionen ikke på en løbsdag, og til trods for omfattende ødelæggelser kom ingen mennesker alvorligt til skade. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Genopbygningen af bygningerne efter eksplosionen har medført, at Jydsk Væddeløbsbane i dag har tidssvarende publikumsfaciliteter for både voksne og børn.

Jydsk Væddeløbsbane er i disse år inde i en opgangsperiode. Antallet af besøgende er stigende, og det er især positivt, at de unge udgør en stadig større andel af publikum. Omsætningen i totalisatorspillet er også inde i en rivende udvikling i takt med, at det nordiske samarbejde udvikles. Man har endvidere forstået at anvende området til alternative formål. Der er i dag f.eks. anlagt en børneinstitution på en del af parkeringsarealet, og børnene, Jydsk Pony Væddeløbsforening, er flyttet til banen fra Vilhelmsborg. Dertil kommer, at der jævnligt holdes loppemarkeder og koncerter på banens område, samt at banen bruges til parkering i forbindelse med fodboldarrangementer og DHL-stafetløb. Endelig har banens bestyrelse planer om at oprette verdens første hesteeksperimentarium i banens bygninger.

Fremtiden ser generelt lys ud for trav- og galopsporten. Lokalt her i Aarhus blev der ved det seneste budgetforlig vedtaget at igangsætte en stadionanalyse, hvor man ser på muligheden for et nyt stadion. Her blev det tillige besluttet at indtænke Jydsk Væddeløbsbane samt cykelbanen for at forsøge at få en samlet plan for området. Det bliver et interessant analysearbejde, hvor vi ser frem til forskellige modeller, som bygger på bevarelse af alle tre sportsgrene.